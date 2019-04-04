Експерт розповів, що робити, якщо немає декларації з сімейним лікарем

Експерти розповіли, що загрожує українцю, який не підписав декларацію з сімейним лікарем.

Непідписання декларації з сімейним лікарем в Україні не тягне жодних правових наслідків, більше того, їм не повинні відмовляти в медичній допомозі, передає Голос.иа.

«Якщо виникає такий випадок, що пацієнтові відмовляють медичної допомоги, потрібно звертатися в прокуратуру», — заявив відповідальний секретар Національної медичної палати України Сергій Кравченко.

При цьому Міністерство охорони здоров’я достроково припиняє фінансування тих пацієнтів, які не підписали декларації з сімейними лікарями.

Нагадаємо, Уляна Супрун розповіла про медичну таємницю і про інформацію, яка не підлягає розголошенню.

За її словами, інформацію про здоров’я пацієнта від нього приховувати ні в якому разі не можна, а от від всіх інших просто необхідно.

Інформація, що стосується здоров’я пацієнта є медичною таємницею, яку не мають права розголошувати ні медпрацівник, ні лікар, ні медсестра, — підкреслює Супрун.

Однак, що стосується реального життя — пише Уляна Супрун — ви часто бачимо прямо протилежну ситуацію. На лікарняних листах відкрито пишуть діагноз пацієнта, а його результати аналізів можна знайти в соцмережах. Крім того лікарі можуть собі дозволити обговорювати діагноз людина при іншому пацієнтові.

Що є медичною таємницею?

Сам факт звернення особи до медичного закладу вже є медичною таємницею. У разі встановлення діагнозу саме він є інформацією, яку не можна розголошувати. Крім діагнозу, можна розголошувати обставини, що передували захворюванню або спровокували його. Не підлягають розголошенню індивідуальні особливості організму, не прийнято говорити про шкідливі звички, не можна обговорювати особисте і інтимне життя звернулася пацієнта і його родичів.

Однак є варіанти, коли все таки медичну таємницю можна повідомити. Приміром, коли збереження медичної таємниці шкодить суспільству або може мати серйозні наслідки для оточення пацієнта.

«Приміром, медики зобов’язані інформувати відповідні державні органи про народження, мертвонароджених, смерть, поширенні інфекційних хвороб або випадки жорстокого поводження з дітьми. У таких випадках розголошення інформації передбачено законом», — пояснила в. о. голови Моз.

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Від пацієнта приховувати інформацію про стан його здоров’я не можна ні в якому разі. Він має право знати про свою хворобу, про методи її лікування та про можливі ризики.

Супрун підкреслила, що досить часто зустрічаються випадки, коли на емоційному тлі лікарі не повідомляють пацієнту про його захворювання. Проте буває і навпаки — лікарі порушують медичну таємницю і публікують дані про стан здоров’я пацієнта на доступних джерел. Медик попередила, що недотримання таємниці тягне за собою відповідальність.

Нагадаємо, Супрун роз’яснила, що таке медична таємниця.

Як повідомляв Hyser, Кабмін вирішив долю Супрун.

Також Hyser писав, що Супрун насмішила інтернет-користувачів своєю реакцією на виступ Олега Ляшка.