Петро Порошенко погодився на дебати на «Олімпійському»: «Стадіон так стадіон!»

Кандидат в президенти України, чинний глава держави Петро Порошенко відповів кандидату в президенти України: «Стадлион так стадіон!».

Таким чином він відповів на ролик Володимира Зеленського, в якому кандидат «дав 24 години» своєму противнику, предлождив йому дебати на стадіоні, в присутності тисяч людей і багатьох журналістів. У Законі про вибори прописано іншого.

Багато ЗМІ запустили опитування: чи погодиться Петро Порошенко, і переважна кількість відповідей: не погодиться. Але вони помилилися.

Дебати — безпрецедентні в історії виборів в Україні, і не тільки — відбудуться.