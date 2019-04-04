Кількість росіян з ВІЛ перевалила за мільйон

До кінця минулого року число росіян з діагнозом ВІЛ перевищила 1 млн осіб. Про це повідомляє РБК з посиланням на довідку, підготовлену Федеральним науково-методичним центром з профілактики та боротьби зі Снідом Росспоживнагляду.

«До кінця 2018 року в країні проживало 1 007 369 росіян з діагнозом ВІЛ-інфекція, крім 318 870 померлих хворих», — уточнюється в документі.

За даними центру, на кінець грудня померли 24% від числа всіх зареєстрованих ВІЛ-інфікованих росіян. Основна причина — туберкульоз.

Випадки ВІЛ зареєстровані в усіх регіонах. В числі лідерів антирейтингу: Кемеровська, Іркутська, Свердловська, Самарська і Оренбурзька області, де на кожні 100 тис. населення зареєстровано 1,8— 1,3 тис. осіб з ВІЛ.

У довідці за підсумками третього кварталу 2018 року зазначалося, що кількість росіян з ВІЛ становить 998 тис. 37 осіб.

Новина доповнюється.