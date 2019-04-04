Інгушетія вимагає поваги

Кремль вперше за роки зіткнувся з гострим конфліктом влади і населення на Північному Кавказі. До компромісів федеральний центр не звик, а різкий відповідь тут небезпечний.

Березневі події в Магасі показали, що затишшя після осінніх акцій протесту через перенесення кордону з Чечнею було лише тимчасовим, і інгуші нічого не забули і не пробачили, як це часто відбувається в інших регіонах РФ. Місцеві жителі як і раніше обурені тим, що їх думка у хворобливому для республіки земельному питанні не було враховано. В результаті з листопада вимоги і настрій протестуючих тільки радикалізувалися, і це навіть привело до зіткнень з поліцією під час акції 27 березня. Як відреагує на ситуацію федеральний центр?

Магомед Муцольгов, керівник правозахисної організації «МАШР»:

«Очевидно, що глава республіки має піти у відставку. Це ясно і федерального центру, і народу Інгушетії. Це людина, яка не вважає за потрібне узгоджувати питання національного значення зі своїм народом, людина, який подавав в суд проти свого народу, який нагнав силові структури для того, щоб лякати народ Інгушетії. І є ще один фактор, важливий для федерального центру: він не контролює ситуацію. Люди не хочуть з ним працювати і втратили будь-яку повагу до нього. Як ця людина буде керувати регіоном, якщо його ніхто не слухає і не поважає? Ну, крім оточення, яке зав’язано на нього?

Регіональна влада має хоч когось представляти, а у Юнус-Бека Євкурова — дуже багато серйозних проблем, включаючи багаторічний конфлікт з духовенством. Як підсумок своїх особистих амбіцій, він підірвав суспільно-політичну ситуацію в республіці, і зараз, крім нього, ніхто не зацікавлений у заворушеннях. Якщо вони раптом стануться, то він виправдовує свій запит на виклик силовиків, яких сюди завезли у великій кількості. В той же час народ Інгушетії показав, що він не зацікавлений у заворушеннях. Ми другий тиждень стоїмо на мітингу, і не те що заворушень не було, а навіть недопалка не було кинуто.

Мені здається, що федеральний центр вирішив би всі проблеми і не збільшував нинішній суспільно-політична криза, якщо б відправив Юнус-Бека Євкурова у відставку чи сказав би йому, щоб він написав заяву за власним бажанням».

Ілля Гращенков, директор Центру розвитку регіональної політики:

«Діалог в нинішній кризі в Інгушетії ще можливий, критична межа ще не пройдена. Одна сторона сильно ображена діями керівництва республіки, яке мало не поставило її до відома щодо своїх рішень. А керівництво, в свою чергу, вважає, що все, що відбувається — це виключно політична акція, спрямована місцевою опозицією на створення проблем чинної влади, і, відповідно, навіть не хоче бачити проблему.

Є невдоволення місцевого населення діями уряду, а воно поки намагається не відповідати на цей виклик. Якщо ж уряд почне хоч якось відповідати — не формально, як це відбувалося до сьогоднішнього дня, а ділом доведе бажання йти на діалог, — то компроміс можливий.

Чи можлива зміна влади в республіці? Питання відставки Юнус-Бека Євкурова встав в порядку вимог. Можливе настання критичного моменту, і якщо серйозно переграти ситуацію, тоді опозиція буде домагатися того, щоб влада в республіці змінилася. Але федеральний центр не любить приймати рішення під натиском громадської думки, і ця обставина в деякому роді навіть зміцнює позиції Євкурова.

І крім того, ми бачили фільм „Балканський рубіж“, який, можна сказати, присвячений Євкурову. Очевидно, що зараз на федеральному рівні до нього, скоріше, відчувають почуття розташування. До того ж, своєю поведінкою він показує, що готовий реалізовувати сценарії, які особисто йому, як політику неприємні і шкодять, зате він реалізує волю федерального центру. Тому мова про зміну глави республіки не варто, якщо тільки проблема не стане зовсім гострої і зміна голови буде єдиним варіантом вирішення конфлікту. Найближчим часом, думаю, до цього не дійде».

Данило Коцюбинський, кандидат історичних наук:

«Якщо інгуші і надалі проявлять стійкість і неколебимость на вулицях, то Кремль може опинитися перед необхідністю грубого силового тиску — розгону демонстрацій і мітингів. Але, можливо, Кремль боїться віддавати таку команду: висока ймовірність того, що весь Північний Кавказ може відреагувати. А нова „кавказька війна“, з моєї точки зору, Володимиру Путіну не потрібна. І великий конфлікт з громадськістю у багатьох кавказьких суб’єктах теж не потрібен.

Мені також здається, що Кремль піде на поступки, якщо побачить, що в країні пробуджується рух солідарності з Інгушетією, що люди в інших регіонах виступають в її підтримку, що виходять люди в столицях, у великих містах. Мені поки складно припустити, що такий сценарій можливий, тому я виходжу з того, що вище ймовірність того, що Кремль намагатиметься не створювати прецеденту успішного тиску на себе знизу.

Стовідсотково прогнозувати, що буде далі, неможливо, хоча я як громадянин співчуваю вимогам інгушів».