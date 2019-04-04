Влада Венесуели заявила про початок кримінального процесу проти Гуайдо

У Венесуелі починається кримінальний процес проти голови опозиційної Національної асамблеї та самопроголошеного «тимчасового президента» Хуана Гуайдо. Таку заяву зробив голова комісії з питань права Національного установчих зборів Хуліо Гарсія Серпа, передає .

Він повідомив, що процесом будуть займатися Верховного суду та генеральний прокурор.

У вівторок Національне установчі збори прийняли рішення схвалити продовження судового процесу проти Гуайдо. У середу голова зборів Діосдадо Кабельо окремо уточнив, що це передбачає відгук парламентської недоторканності опозиціонера.

Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели в кінці січня на тлі масових протестів проти чинного президента Ніколаса Мадуро. Його підтримали США, Євросоюз та інші країни. Мадуро підтримують, зокрема, Китай, РФ і Куба.