«Велика Росія, а нікуди»: в соцмережах обговорюють статистику доступу росіян до каналізації

Більше 20% опитаних російських сімей не підключені до централізованої каналізації, повідомляє Росстат.
Близько 22,6% росіян не має доступу до централізованої каналізації. А якщо брати тільки села, то там централізована каналізація відсутня в 66,5% випадків. При цьому майже половина жителів сіл користуються вигрібними ямами, а 18,4% не мають каналізації взагалі. У містах ситуація краща, але і тут 9% опитаних повідомили, що не мають доступу до каналізації. Такі дані наводить Росстат в дослідженні про умови життя в Росії.
РБК повідомляє, що за показником чисельності міського населення без доступу до безпечних і приватним туалетів Росія займає п’яте місце в світі. Попереду лише Індія, Китай, Нігерія та Індонезія. Ситуація в Росія гірше, ніж в Бангладеш, в Республіці Конго та Бразилії.
Такі «новини наддержави» не могли не викликати обговорення в соціальних мережах. «Росбалт Like» зібрав найбільш помітні коментарі до офіційної статистики про доступ росіян до нормальних туалетів.
Лентач@oldLentach
· 2 кві. 2019 р.
Трохи статистики, після якої у тебе в голові будуть тільки вульгарні думки. Понад 22 % росіян не мають доступу до централізованої каналізації. А якщо брати тільки села, то там взагалі середньовіччя – вигрібними ямами користується майже половина жителів: http://lentach.media/016f
Ми не можемо показати вам все!
Ми автоматично приховуємо фотографії, які можуть носити делікатний характер.
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Леонід Шафт@leonidschuft
Нас не купиш фаянсовим дивом,
Не потрібні нам клозети з водою,
Босоніж по росі, рано вранці,
Двері вбиральні я гордо відкрию!
1
11:47 – 2 квіт. 2019 р.
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Віра Любимова@txrapCWV0Q2tDJp
Відповідь користувачу @txrapCWV0Q2tDJp
Не час зараз про сортирах думати: кругом вороги не дрімають, ВВП хочуть звалити. А тут про каналізації ! Сотні років жили без неї і ще сотні проживемо.
1
13:03 – 2 квіт. 2019 р.
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Vasily Oblomov
✔@VS_Oblomov
· 2 кві. 2019 р.
30 мільйонів осіб без каналізації. Це як 6 Норвегий або 3 Швеції або майже половина Італії.
З вигрібними ямами
Тотальний Оруелл@TotalOrwell
Серуть відразу в коменти.
9
13:23 – 2 квіт. 2019 р.
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Лентач@the_lentach
Росстат: у кожній п’ятій сім’ї в Росії до цих пір немає централізованої канализацииhttp://news.lenta.ch/RtfY
11
https://twitter.com/the_lentach/status/1112982856266125313″ rel=”nofollow”>10:39 – 2 квіт. 2019 р.
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Йосип Левінсон @Osya_Levinson
Більше 20% російських домогосподарств не мають доступу до централізованої каналізації, а до центральному телебаченню мають…
22
13:32 – 2 квіт. 2019 р.
Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність
Дивитися інші твіти Йосип Левінсон
Загниваючий Захід@gniloywest
Росстат: 22% росіян живуть без доступу до каналізації
Настільки великі, що навіть в туалет сходити нікуди
341
13:26 – 2 квіт. 2019 р.
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69 чоловік(а) говорять про це
Почуття віруючих@nefotograf_rb
Відповідь користувачу @varlamov
Припиніть! Не відволікайте росіян від виборів вна Україні такою нісенітницею!
2
13:30 – 2 квіт. 2019 р.
Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність
Дивитися інші твіти Почуття віруючих
Nikolay [email protected]_Obraztsov
Відповідь користувачу @tvrain
У багатьох септик, вони окремо в цій статистиці
13:04 – 2 квіт. 2019 р.
Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність
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Liber [email protected]_liver
Відповідь користувачу @meduzaproject
Я знаю місто мільйонник, в якому в обширних районах приватного сектору немає каналізації і все зливається на вулиці в канаву. Це місто Омськ.
4
10:14 – 2 квіт. 2019 р.
Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність
Дивитися інші твіти Liber Liver
Відповідь користувачу @meduzaproject
Цифри значно більше, в десятки разів!!! Знаю по своєму особистому спостереження, прокотився одного разу по країні… а газу так і взагалі майже ні в кого немає, що вже там каналізація
11:04 – 2 квіт. 2019 р.
Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність
Дивитися інші твіти Viktor
Володимир Чертищев@vvchertishev
Відповідь користувачу @tvrain
Велика Росія, а ….не куди.
12:55 – 2 квіт. 2019 р.
Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність
Дивитися інші твіти Володимир Чертищев
Відповідь користувачу @rianru
21-е століття…. наддержава…. газу немає, води немає, каналізації немає, за інтернет , взагалі, краще не згадувати… але всі, як один… загрожують щось повторити)))) Що ви збираєтеся повторити? Так ви труси вже самі для солдатів пошити не можете…
12:55 – 2 квіт. 2019 р.
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Дивитися інші твіти YuraDychko
Проф. Преображенський@prof_preobr
Знаєте, чому Росстат опублікував дані про те, що майже чверть росіян живе без каналізації, сьогодні, а не вчора?
Вчора було 1 квітня.
Вчора таку інформацію про наддержаву вважали б жартом.
241
11:35 – 2 квіт. 2019 р.
Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність
62 чоловік(а) говорять про це
Відповідь користувачу @ru_rbc
діди срали в ями і нам заповідали. На тому стоїть земля руська!
10:09 – 2 квіт. 2019 р.
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Дивитися інші твіти Joney
Анатолій Трупинин@trupinin
Відповідь користувачу @meduzaproject
А що тут поганого? Це традиції й духовність. Туалети і каналізації придумані зніженими гейропейцами звикли жити в теплі і зручність. Ми, російські люди завжди превзмогаем труднощі і перемагаємо у всіх війнах! Ми навіть впровадження туалетного паперу чинили опір до останнього!!!