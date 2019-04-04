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«Велика Росія, а нікуди»: в соцмережах обговорюють статистику доступу росіян до каналізації

04.04.2019

«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализации

Більше 20% опитаних російських сімей не підключені до централізованої каналізації, повідомляє Росстат.

Близько 22,6% росіян не має доступу до централізованої каналізації. А якщо брати тільки села, то там централізована каналізація відсутня в 66,5% випадків. При цьому майже половина жителів сіл користуються вигрібними ямами, а 18,4% не мають каналізації взагалі. У містах ситуація краща, але і тут 9% опитаних повідомили, що не мають доступу до каналізації. Такі дані наводить Росстат в дослідженні про умови життя в Росії.

РБК повідомляє, що за показником чисельності міського населення без доступу до безпечних і приватним туалетів Росія займає п’яте місце в світі. Попереду лише Індія, Китай, Нігерія та Індонезія. Ситуація в Росія гірше, ніж в Бангладеш, в Республіці Конго та Бразилії.

Такі «новини наддержави» не могли не викликати обговорення в соціальних мережах. «Росбалт Like» зібрав найбільш помітні коментарі до офіційної статистики про доступ росіян до нормальних туалетів.

«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализации

Лентач@oldLentach

· 2 кві. 2019 р.

 

Трохи статистики, після якої у тебе в голові будуть тільки вульгарні думки. Понад 22 % росіян не мають доступу до централізованої каналізації. А якщо брати тільки села, то там взагалі середньовіччя – вигрібними ямами користується майже половина жителів: http://lentach.media/016f

Ми не можемо показати вам все!

Ми автоматично приховуємо фотографії, які можуть носити делікатний характер.

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«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализации

«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализации

Леонід Шафт@leonidschuft

 

Нас не купиш фаянсовим дивом,
Не потрібні нам клозети з водою,
Босоніж по росі, рано вранці,
Двері вбиральні я гордо відкрию!

 

1

11:47 – 2 квіт. 2019 р.

Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

 

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«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализации

Віра Любимова@txrapCWV0Q2tDJp

 

Відповідь користувачу @txrapCWV0Q2tDJp

 

Не час зараз про сортирах думати: кругом вороги не дрімають, ВВП хочуть звалити. А тут про каналізації ! Сотні років жили без неї і ще сотні проживемо«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализации«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализации«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализации.

 

1

13:03 – 2 квіт. 2019 р.

Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

 

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«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализацииVasily Oblomov

 

@VS_Oblomov

· 2 кві. 2019 р.

 

30 мільйонів осіб без каналізації. Це як 6 Норвегий або 3 Швеції або майже половина Італії.

З вигрібними ямами

«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализации

Тотальний Оруелл@TotalOrwell

 

Серуть відразу в коменти.

 

9

13:23 – 2 квіт. 2019 р.

Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

 

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https://twitter.com/the_lentach/status/1112982856266125313/photo/1″ rel=”nofollow”>Переглянути зображення в Твіттері

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Лентач@the_lentach

 

 

Росстат: у кожній п’ятій сім’ї в Росії до цих пір немає централізованої канализацииhttp://news.lenta.ch/RtfY

 

11

https://twitter.com/the_lentach/status/1112982856266125313″ rel=”nofollow”>10:39 – 2 квіт. 2019 р.

 

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Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

 

«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализации

Йосип Левінсон @Osya_Levinson

 

 

Більше 20% російських домогосподарств не мають доступу до централізованої каналізації, а до центральному телебаченню мають…

 

22

13:32 – 2 квіт. 2019 р.

Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

 

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«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализацииЗагниваючий Захід@gniloywest

 

 

Росстат: 22% росіян живуть без доступу до каналізації

Настільки великі, що навіть в туалет сходити нікуди

 

341

13:26 – 2 квіт. 2019 р.

Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

 

69 чоловік(а) говорять про це

 

 

«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализацииПочуття віруючих@nefotograf_rb

 

Відповідь користувачу @varlamov

 

Припиніть! Не відволікайте росіян від виборів вна Україні такою нісенітницею!

 

2

13:30 – 2 квіт. 2019 р.

Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

 

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«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализацииNikolay [email protected]_Obraztsov

 

Відповідь користувачу @tvrain

 

У багатьох септик, вони окремо в цій статистиці

 

13:04 – 2 квіт. 2019 р.

Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

 

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Дивитися інші твіти Nikolay Obraztsov

 

 

«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализацииLiber [email protected]_liver

 

Відповідь користувачу @meduzaproject

 

Я знаю місто мільйонник, в якому в обширних районах приватного сектору немає каналізації і все зливається на вулиці в канаву. Це місто Омськ.

 

4

10:14 – 2 квіт. 2019 р.

Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

 

Дивитися інші твіти Liber Liver

 

 

«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализации[email protected]

 

Відповідь користувачу @meduzaproject

 

Цифри значно більше, в десятки разів!!! Знаю по своєму особистому спостереження, прокотився одного разу по країні… а газу так і взагалі майже ні в кого немає, що вже там каналізація

 

11:04 – 2 квіт. 2019 р.

Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

 

Дивитися інші твіти Viktor

 

 

«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализацииВолодимир Чертищев@vvchertishev

 

Відповідь користувачу @tvrain

 

Велика Росія, а ….не куди.

 

12:55 – 2 квіт. 2019 р.

Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

 

Дивитися інші твіти Володимир Чертищев

 

 

«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализации

[email protected]

 

Відповідь користувачу @rianru

 

21-е століття…. наддержава…. газу немає, води немає, каналізації немає, за інтернет , взагалі, краще не згадувати… але всі, як один… загрожують щось повторити)))) Що ви збираєтеся повторити? Так ви труси вже самі для солдатів пошити не можете…

 

12:55 – 2 квіт. 2019 р.

Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

 

Дивитися інші твіти YuraDychko

 

 

«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализации

Проф. Преображенський@prof_preobr

 

 

Знаєте, чому Росстат опублікував дані про те, що майже чверть росіян живе без каналізації, сьогодні, а не вчора?
Вчора було 1 квітня.
Вчора таку інформацію про наддержаву вважали б жартом.

 

241

11:35 – 2 квіт. 2019 р.

Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

 

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62 чоловік(а) говорять про це

 

 

«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализации[email protected]_M_

 

Відповідь користувачу @ru_rbc

 

діди срали в ями і нам заповідали. На тому стоїть земля руська!

 

10:09 – 2 квіт. 2019 р.

Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

 

Дивитися інші твіти Joney

 

 

«Велика Россия, а некуда»: в соцсетях обсуждают статистику доступа россиян к канализацииАнатолій Трупинин@trupinin

 

Відповідь користувачу @meduzaproject

 

А що тут поганого? Це традиції й духовність. Туалети і каналізації придумані зніженими гейропейцами звикли жити в теплі і зручність. Ми, російські люди завжди превзмогаем труднощі і перемагаємо у всіх війнах! Ми навіть впровадження туалетного паперу чинили опір до останнього!!!

 

 

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