«Велика Росія, а нікуди»: в соцмережах обговорюють статистику доступу росіян до каналізації

Більше 20% опитаних російських сімей не підключені до централізованої каналізації, повідомляє Росстат.

Близько 22,6% росіян не має доступу до централізованої каналізації. А якщо брати тільки села, то там централізована каналізація відсутня в 66,5% випадків. При цьому майже половина жителів сіл користуються вигрібними ямами, а 18,4% не мають каналізації взагалі. У містах ситуація краща, але і тут 9% опитаних повідомили, що не мають доступу до каналізації. Такі дані наводить Росстат в дослідженні про умови життя в Росії.

РБК повідомляє, що за показником чисельності міського населення без доступу до безпечних і приватним туалетів Росія займає п’яте місце в світі. Попереду лише Індія, Китай, Нігерія та Індонезія. Ситуація в Росія гірше, ніж в Бангладеш, в Республіці Конго та Бразилії.

Такі «новини наддержави» не могли не викликати обговорення в соціальних мережах. «Росбалт Like» зібрав найбільш помітні коментарі до офіційної статистики про доступ росіян до нормальних туалетів.

Лентач@oldLentach · 2 кві. 2019 р. Трохи статистики, після якої у тебе в голові будуть тільки вульгарні думки. Понад 22 % росіян не мають доступу до централізованої каналізації. А якщо брати тільки села, то там взагалі середньовіччя – вигрібними ямами користується майже половина жителів: http://lentach.media/016f Ми не можемо показати вам все! Ми автоматично приховуємо фотографії, які можуть носити делікатний характер. Показати медіафайли

Леонід Шафт@leonidschuft Нас не купиш фаянсовим дивом,

Не потрібні нам клозети з водою,

Босоніж по росі, рано вранці,

Двері вбиральні я гордо відкрию! 1 11:47 – 2 квіт. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

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Віра Любимова@txrapCWV0Q2tDJp Відповідь користувачу @txrapCWV0Q2tDJp Не час зараз про сортирах думати: кругом вороги не дрімають, ВВП хочуть звалити. А тут про каналізації ! Сотні років жили без неї і ще сотні проживемо . 1 13:03 – 2 квіт. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

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Vasily Oblomov ✔@VS_Oblomov · 2 кві. 2019 р. 30 мільйонів осіб без каналізації. Це як 6 Норвегий або 3 Швеції або майже половина Італії. З вигрібними ямами

Тотальний Оруелл@TotalOrwell Серуть відразу в коменти. 9 13:23 – 2 квіт. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

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https://twitter.com/the_lentach/status/1112982856266125313/photo/1″ rel=”nofollow”>Переглянути зображення в Твіттері

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https://twitter.com/the_lentach” rel=”nofollow”> Лентач@the_lentach Росстат: у кожній п’ятій сім’ї в Росії до цих пір немає централізованої канализацииhttp://news.lenta.ch/RtfY 11 https://twitter.com/the_lentach/status/1112982856266125313″ rel=”nofollow”>10:39 – 2 квіт. 2019 р.

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Йосип Левінсон @Osya_Levinson Більше 20% російських домогосподарств не мають доступу до централізованої каналізації, а до центральному телебаченню мають… 22 13:32 – 2 квіт. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

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Загниваючий Захід@gniloywest Росстат: 22% росіян живуть без доступу до каналізації Настільки великі, що навіть в туалет сходити нікуди 341 13:26 – 2 квіт. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

69 чоловік(а) говорять про це

Почуття віруючих@nefotograf_rb Відповідь користувачу @varlamov Припиніть! Не відволікайте росіян від виборів вна Україні такою нісенітницею! 2 13:30 – 2 квіт. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

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Nikolay [email protected]_Obraztsov Відповідь користувачу @tvrain У багатьох септик, вони окремо в цій статистиці 13:04 – 2 квіт. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

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Liber [email protected]_liver Відповідь користувачу @meduzaproject Я знаю місто мільйонник, в якому в обширних районах приватного сектору немає каналізації і все зливається на вулиці в канаву. Це місто Омськ. 4 10:14 – 2 квіт. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

Дивитися інші твіти Liber Liver

[email protected] Відповідь користувачу @meduzaproject Цифри значно більше, в десятки разів!!! Знаю по своєму особистому спостереження, прокотився одного разу по країні… а газу так і взагалі майже ні в кого немає, що вже там каналізація 11:04 – 2 квіт. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

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Володимир Чертищев@vvchertishev Відповідь користувачу @tvrain Велика Росія, а ….не куди. 12:55 – 2 квіт. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

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[email protected] Відповідь користувачу @rianru 21-е століття…. наддержава…. газу немає, води немає, каналізації немає, за інтернет , взагалі, краще не згадувати… але всі, як один… загрожують щось повторити)))) Що ви збираєтеся повторити? Так ви труси вже самі для солдатів пошити не можете… 12:55 – 2 квіт. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

Дивитися інші твіти YuraDychko

Проф. Преображенський@prof_preobr Знаєте, чому Росстат опублікував дані про те, що майже чверть росіян живе без каналізації, сьогодні, а не вчора?

Вчора було 1 квітня.

Вчора таку інформацію про наддержаву вважали б жартом. 241 11:35 – 2 квіт. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

62 чоловік(а) говорять про це

[email protected]_M_ Відповідь користувачу @ru_rbc діди срали в ями і нам заповідали. На тому стоїть земля руська! 10:09 – 2 квіт. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

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