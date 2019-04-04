Айтішник з Києва здав iPhone в ремонт і втратив 285 тис. доларів у биткоинах

IT-фахівець з Києва здав свій iPhone в ремонт у Брукліні (район Нью-Йорка, США), але його мобільний телефон визнали неробочим і видали новий. Через деякий час, власник нового iPhone помітив, що з додатка для зберігання кріптовалюти пропали усі кошти.

Айтішник розповів журналістам, що інцидент стався навесні минулого року. У сервісному центрі з ремонту телефонів Apple, куди він звернувся зі своїм iPhone, йому пояснили, що в його смартфоні не працює Wi-Fi-модуль. Киянину видали новий телефон від Apple, але на ньому дивно працював iCould.

«Пропадали контакти. Особливо суперстранным стало те, то в закладці FAVORITES відображалися не люди, а номери телефонів. Там таке зробити прямо не можливо, крім як додати людина і видалити його зі списку контактів. Крім іншого, з’являвся старий телефон. Новий називався “fn10”, а старий – “fnX”, але локацію встановити не встиг”, — говорить айтішник.

На старому iPhone він використовував додаток для зберігання биткоинов BitPay – форк COPAY. Ключ для входу він зберігав у замітках під складним паролем, але на новому смартфоні додаток став працювати з перебоями і зависало під час імпортування гаманця.

Після переустановки BitPay айтішник побачив, що з його гаманця зникли 28 биткоинов, а це приблизно 258 тис. дол. Кошти були виведені 16 квітня 2018 року на різні гаманці біржі Binance. Киянин зазначив, що був дуже здивований, оскільки на старому смартфоні був PIN-код і FaceID, в BITPAY також був встановлений FaceID.

Власник нещасливого iPhone звернувся в саппорт Apple, проте йому не надали ніякої допомоги або інформації.