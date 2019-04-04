Розкрито фото та прізвище ідеолога бойовиків “ДНР”, депортованого з Білорусі в Україну

В мережі опублікували дані ідеолога бойовиків ДНР Сергія Глухоти, якого вислали з Білорусі в Україну.

Як написав у своєму Facebook волонтер міжнародного співтовариства InformNapalm Денис Івашин, Глухота внесений в базу даних сайту “Миротворець”, а на окупованому Донбасі він був заступником командира НВФ “Восток” і співробітником так званого “МГБ” “ДНР”.

За словами Івашина, його спільнота неодноразово піднімало питання про насичення Білорусі бойовиками і їх посібниками.

“Особливо хочу відзначити, що переліченим категоріям так званих трудових мігрантів в Білорусь структурні підрозділи МВС РБ видають дозвіл на проживання та роботу, а соціальні органи допомагають у наданні житла. Відбувається це практично при повному ігноруванні силовими відомствами РБ фактів міграції на територію країни осіб, які несуть потенційну загрозу національній безпеці Білорусі”, – написав він.

Також Івашин звернувся до бойовиків “ДНР” і “ЛНР” із закликом не в’їжджати на територію його країни. “Випадок з Сергієм Глухотою повинен бути для них яскравим прикладом”, – додав він.