У Латвії від наслідків грипу померла 71 людина

У Латвії з початку сезону зафіксовано 71 випадок смерті пацієнтів після грипу.

Майже всі померлі страждали одним або кількома клінічними захворюваннями, жоден з них не була щеплена від грипу.

Як повідомляється, епідемія грипу в країні вже завершилася.

Минулого тижня захворюваність на грип зменшилася на 49,2% – в середньому зареєстровано 23,2 випадку на 100 тис. населення.

У два рази зменшилася кількість поміщених у лікарні пацієнтів з грипом і пневмонією після грипу.

Зазначимо, епідемія грипу була оголошена в Латвії 15 січня.