Європа відмовилася пускати на свої ринки українська картопля

Україні порадили привести до гармонії українське та європейське законодавство в галузі картоплярства, після чого можна буде повернутися до обговорення можливості виходу української картоплі на ринок Європи.

Про це стало відомо під час відеоконференції між співробітниками Мінагрополітики і Єврокомісії, – пишуть ЗМІ.

Відзначається, що в минулому сезоні через посуху в Європі недоотримали 30% врожаю картоплі. Тільки дві країни мали високі врожаї – Україна та Білорусь.

Професійні виробники картоплі в 2018 році заклали на зберігання 152 тис. т бульб, переважна більшість яких реалізували на внутрішньому ринку і експортували в Молдову. У даний момент українські картоплярі намагаються отримати від Мінагрополітики європейські директиви в галузі картоплярства, щоб самостійно адаптувати їх до вітчизняних реалій.

В Українській асоціації виробників картоплі впевнені, що українська картопля має значно більше шансів потрапити на європейський ринок, враховуючи дію ЗВТ між Україною і ЄС, а також розпочату в 2018 році гармонізацію європейського і українського законодавства.