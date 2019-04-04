Під Одесою в ДТП за участю маршрутки постраждали семеро людей

Сьогодні в місті Ізмаїл Одеської області в дорожньо-транспортній пригоді за участю маршрутки постраждали семеро людей.

Як повідомив УНІАН представник в Головному управлінні Нацполиции в області, аварія сталася на перетині вулиць Кишинівської та Ватутіна, де зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz і автомобіль BMW.

В результаті автобус перекинувся і по інерції «пролетів кілька десятків метрів. Легковий автомобіль зіткнувся з ще однією іномаркою. За попередніми даними, постраждали семеро пасажирів мікроавтобуса, що прямував за маршрутом Ізмаїл-Одеса.

За деякими даними, водій BMW поспішав до місця іншого ДТП – воно сталося на перетині Кишинівської та вулиці Осипенко, до якого був причетний його знайомий.