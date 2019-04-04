Команда Порошенка розповідає церквам, як молитися за його перемогу, – Сироїд

Команда нинішнього президента дзвонить по церквам, щоб там молилися за його перемогу на виборах. Про це заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявила у програмі “Вердикт” з Сергієм Руденком на Еспресо.TV.

“Команда нинішнього президента робить все для того, щоб втратити навіть тих, що є. Тому, що вони застосовують мову ненависті. Виявляється, що з Адміністрації президента дзвонять по церквах і розказують, як правильно треба молитися, щоб переміг нинішній президент на виборах”, – сказала вона.

За словами Сироїд, лагодитися також тиск на військові частини.

“Дуже тривожна також інформація про тиск на військові частини, тому що там багато військових проголосували за Зеленського, так само по всім бюджетним установам”, – зауважила вона.