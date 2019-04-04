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Під Черніговом пенсіонер згорів на полі живцем, випалюючи кукурудзу

04.04.2019

В селі на Чернігівщині 91-річний чоловік на власному городі згорів живцем, спалюючи там кукурудзу.

Обгоріле тіло знайшов син, йдеться у випуску ТСН.

Город Сергія Захарченка та загиблого чоловіка поруч.

Коли сталося непоправне, то стемніло і на вулиці нікого не було. Рідні кинулися шукати діда, але вже було пізно. Родичі 91-річного пенсіонера від коментарів відмовилися.

“Він повільно ходив.Може тому, що не зміг вчасно покликати на допомогу або зачепився і впав”, – розповідає провідний інспектор Прилуцького міського райвідділу управління ДСНС в Чернігівській області Віталіна Тищенко.

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