Twitter заблокував рекламу МВС Франції через закону про фейкових новин

Twitter заборонив рекламну кампанію міністерства внутрішніх справ Франції, закликає французів проголосувати на виборах в Європарламент.

Про це повідомила Le Figaro з посиланням на інформаційний центр французького уряду, який координував кампанію, – передає Медуза.

Там заявили, що Twitter заблокував спонсоровані запису в рамках кампанії #OuiJeVote («Так, я голосую»), пославшись на відсутність інструменту, який дозволяє вказати, хто замовник цієї реклами і скільки він за неї заплатив. Цього вимагає закон про фейкових новинах, який набув чинності у Франції в грудні.

Записи з хештегом #OuiJeVote блокувалися протягом 10 днів, заявили в інформаційному центрі французького уряду. Там підкреслили, що вважають заклик проголосувати на виборах у Європарламент не політичною рекламою, а інформаційною кампанією.

Глава МВС Франції Крістоф Кастанер розкритикував дії Twitter, заявивши, що пріоритетом соцмережі повинна бути боротьба з пропагандою тероризму, а не з «кампанією по реєстрації виборців в демократичній республіці».