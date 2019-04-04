Закон про нову відстрочку Brexit схвалили в Британії

Британський парламент зобов’язав уряд Сполученого королівства просити у Брюсселя відстрочку Brexit.

Депутати палати громад британського парламенту прийняли в третьому читанні закон, згідно з яким уряд Великобританії зобов’язана знову звернутися до Європейського Союзу з проханням надати відстрочку Brexit.

На підтримку документа висловилися 313 депутатів, проти – 312 парламентаріїв. Авторами законопроекту виступили лейборист Іветт Купер і консерватор Олівер Летвин.

Для набуття чинності законопроект має схвалити Палата лордів і затвердити королева Великобританії Єлизавета II.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що має намір просити нової відстрочки по Brexit у Євросоюзу. Відстрочка повинна бути надана на короткий термін, щоб Британія не брала участь у виборах в Європарламент 23-26 травня.

Палата громад 29 березня втретє відхилила угоду щодо виходу Великобританії з ЄС, також парламентарії голосували 15 січня і 12 березня. Таким чином, Лондон не виконав умову Євросоюзу перенесення строків Brexit з 29 березня на 22 травня. Тепер Британія зобов’язана до 12 квітня покинути ЄС, якщо Мей не вдасться домогтися нової відстрочки.