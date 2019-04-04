“Нафтогаз” знизив ціну на блакитне паливо для населення

Кабмін підтримав рішення “Нафтогазу” про зниження ціни на газ. І закликав продавати паливо для населення дешевше, ніж за 8,55 грн/м3. Корпорація заявила, що прохання Уряду виконала. Тепер кожен кубометр буде коштувати на кілька копійок дешевше.

“У нас є рішення, яке стосується цін на газ. Як ви пам пам’ятаєте, Нафтогаз заявивши, що вони можуть дешевше продавати газ, ніж 8,55 грн за куб. Я це повністю підтримую. Чим дешевше смороду будуть його продавати, тім краще. Якраз настав час прикинути ціну”, – зазначив глава Уряду Володимир Гройсман.

На таку заяву Уряду відреагували і в “Нафтогазі”.

З 1 квітня 2019 року НАК “Нафтогаз” знизив ціну на газ з 8,55 грн за кубометр до 8,38 грн за куб. Таким чином ціна знизилась на 17 копійок.