КП “Інженерний центр” допомагає столичному бюджету “втрачати” гроші

У розслідуванні справи про можливе присвоєння коштів КО “Київзеленбуд” на капітальних ремонтах паркової зони по проспекту Маяковського і площі Анкари є перші результати.

На початку березня 2019 року підозра було вручено спеціаліста відділу технічного нагляду КП “Інженерний центр”, який здійснював технагляд за даними робіт та підписував акти їх приймання. Його підозрюють у службовій недбалості, яка стала причиною втрати бюджетних коштів. Очолює комунальне підприємство, яке “допомагає” столичному бюджету втрачати гроші, депутат Київради Михайло Терентьєв (фракція “Солідарність”, на фото)

Як стало відомо KV, постановою Деснянського районного суду Києва від 7 березня 2019 року стосовно головного спеціаліста відділу технічного нагляду КП “Інженерний центр” було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на термін до 7 травня 2019 року.

Як раніше повідомляла KV, 15 грудня 2017 року київське комунальне об’єднання (КО) зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» уклало договір на капремонт паркової зони по проспекту Маяковського і площі Анкари в Деснянському районі за 1,44 мільйона гривень. Роботи “талановитий підрядник” (ТОВ “Домобудівний комбінат-7”) повинен був провести за 12 днів, половина з яких були сніжними. Огляд місця ремонту показав — роботи виконані частково. Поліція вважає, що керівництво КО “Київзеленбуд” цілком могло присвоїти розраховані на ремонт кошти.

В матеріалах справи зазначено, що 14 квітня 2015 року КО “Київзеленбуд” та КП “Інженерний центр” уклали договір на здійснення останнім комунальним підприємством технічного нагляду. Надалі, наказом КП “Інженерний центр” від 18 грудня 2017 року відповідальним за здійснення технічного нагляду по виконанню капітального ремонту паркової зони по вул. Маяковського і площі Анкари у Деснянському районі був визначений головний спеціаліст відділу технічного нагляду даного комунального підприємства.

22 грудня 2017 року він підписав акти прийому виконаних робіт. На підставі цих документів підряднику було перераховано грошові кошти в сумі 1,44 млн гривень. Але, як з’ясували правоохоронці, частина цієї суми — 210,5 тис. гривень — була виплачена за фактично невиконані роботи.

Поліцейські вважають, що такі дії головного спеціаліста відділу технічного нагляду КП “Інженерний центр” слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 367 КК України — неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Як зазначено в матеріалах справи, 4 березня 2019 року поліцейські Деснянського управління поліції ГУ НП України в Києві повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. В ході засідання Деснянського районного суду, яке відбулося 7 березня 2019 року, слідчий поліції клопотав про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Але суддя вчинив дещо “м’якше” — обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на термін до 7 травня 2019 року.

Зазначимо, КП “Інженерний центр” регулярно фігурує в кримінальних справах. Так, наприклад, в 2018 році закупівлями даного комунального підприємства зацікавилася прокуратура Шевченківського району Києва. Правоохоронці встановили, що з кінця 2016 року КП “Інженерний центр” тричі закуповувало послуги з капремонту міської дитячої клінічної лікарні №2. Слідчих вельми здивувало, що в кошторис кожен раз вносилися в т. ч. одні і ті ж роботи. У підсумку на капремонт було витрачено аж надто багато: 84 млн 318 тис. бюджетних гривень. Правоохоронці вважають, що має місце велика розтрата бюджетних коштів у змові з підрядниками.

Нагадаємо, з 30 серпня 2016 року посаду директора КП “Інженерний центр” займає депутат Київради з фракції “Солідарність” Михайло Терентьєв. Роботу КП “Інженерний центр” займається директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Костянтин Федотов.

Обов’язки генерального директора КО “Київзеленбуд” з травня 2018 року виконує Наталія Білоусова. З липня по травень 2016 2018 року КО “Київзеленбуд” керував Михайло Наконечний.

Як уже неодноразово повідомляла KV з посиланнями на джерела в КМДА та Київраді, це підприємство продовжує займатися екс-директор Департаменту благоустрою КМДА, нинішній депутат ВР від “БПП” і радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерківець.

За питання благоустрою та природного середовища, включаючи озеленення, в Києві офіційно відповідає заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.