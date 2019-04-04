Власник «Хортиці» Черняк заявляє про тиск на бізнес

Контролюючі органи одночасно почали перевірки на заводах, складах і представництвах компанії Global Spirits в Україні.

Про це заявив власник алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк на своїй сторінці в Facebook.

«На всіх моїх заводах, складах і представництвах почалися … одночасні перевірки контролюючих органів. Блокують відвантаження, перевіряють документацію, тягнуть час. Такого у мене не було з часів Януковича», — написав Черняк.

При цьому він зазначив, що перевіряючі «налаштовані в цілому добре».

«Розуміємо, кажуть, що … підстав для перевірок немає, але ви-то куди-то сходіть, самі знаєте куди і домовтеся, щоб зняли команду з перевірок», — процитував слова представників державних органів Черняк.

Бізнесмен заявив, що не збирається ні з ким «домовлятися».

Замовником перевірок контролюючих органів Черняк назвав сина екс-заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського — Ігоря Гладковського, назвавши його по колишній прізвища Свинарчук.

Global Spirits — найбільший у Східній Європі міжнародний алкогольний холдинг.

У структуру холдингу входять найбільші виробничі майданчики ЛГЗ «Хортиця» і «Одеський коньячний завод», а також дистриб’юторська компанія «УДК».

У портфель холдингу входять горілчані, коньячні і винні бренди.

Продукція Global Spirits експортується в понад 87 країн світу. Керує холдингом Євген Черняк. Центральний офіс розташований в Нью-Йорку (США).