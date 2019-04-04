Молодший Гладковський «замовив перевірки» бізнесу Черняка

На всіх заводах, складах і представництвах компанії Global Spirits в Україні (власник — Євген Черняк) почалися одночасні перевірки контролюючими органами. Про це в Facebook заявив сам Євген Черняк.
«Блокують відвантаження, перевіряють документацію, тягнуть час.
Такого у мене не було з часів Януковича.
Перевіряючі налаштовані в цілому добре.
Розуміємо, кажуть, що скоро все зміниться, розуміємо, що підстав для перевірок немає, але ви-то куди-то сходіть, самі знаєте куди і домовтеся, щоб зняли команду з перевірок», — пише бізнесмен в соцмережі.
Таку «активність» контролюючих органів Черняк пов’язує з тим, що син оскандалився замсерктаря РНБО Олега Гладковського(Свинарчука) має на нього зуб і подав до суду позов про захист честі та гідності:
«Ви всі пам’ятаєте резонансний пост про те, що Свинарчук кличе мене до суду, стверджуючи, що у нього є честь і гідність і його мародерство ніяк не може цьому зашкодити честі, а мій пост у Фейсбуці точно може!
Рівно на наступний день після цього поста у Фейсбуці на всіх моїх заводах, складах і представництвах почалися, увагу, одночасні перевірки контролюючих органів».
«Ви , Свинарчук, викликаєте в мені почуття огиди.
Своєю мерзенною пикою, своєї ампутованою совістю.
Своєю тупою жадібністю.
І свою непрохідною тупістю.
Вам мало просто красти, вам ще потрібно щоб всі захоплювалися вашим злодійським талантом.
Але, знайте, вас ненавидять всі, хто з вами не в частці і не в темі.
А таких 99%.
Із-за таких як ви люди їдуть мільйонами.
З — за таких свинарчуков Україна в усьому Світі стала синонімом корупції.
Я дуже сподіваюся, що таким як ви ,свинарчукам, залишилося зовсім недовго і закон восторжествує, і ви всією своєю свинарчуковской компанією підете за відомою адресою!» — резюмує власник ТМ «Хортиця».
Ви всі пам’ятаєте резонансний пост про те, що Свинарчук кличе мене до суду, стверджуючи, що у нього є честь і гідність…
Posted by Євген Черняк on Wednesday, April 3, 2019
Нагадаємо, що компанія Global Spirits є найбільшою в Східній Європі і експортує свою продукцію майже в 90 країн.