Молодший Гладковський «замовив перевірки» бізнесу Черняка

На всіх заводах, складах і представництвах компанії Global Spirits в Україні (власник — Євген Черняк) почалися одночасні перевірки контролюючими органами. Про це в Facebook заявив сам Євген Черняк.

«Блокують відвантаження, перевіряють документацію, тягнуть час.

Такого у мене не було з часів Януковича.

Перевіряючі налаштовані в цілому добре.

Розуміємо, кажуть, що скоро все зміниться, розуміємо, що підстав для перевірок немає, але ви-то куди-то сходіть, самі знаєте куди і домовтеся, щоб зняли команду з перевірок», — пише бізнесмен в соцмережі.

Таку «активність» контролюючих органів Черняк пов’язує з тим, що син оскандалився замсерктаря РНБО Олега Гладковського(Свинарчука) має на нього зуб і подав до суду позов про захист честі та гідності:

«Ви всі пам’ятаєте резонансний пост про те, що Свинарчук кличе мене до суду, стверджуючи, що у нього є честь і гідність і його мародерство ніяк не може цьому зашкодити честі, а мій пост у Фейсбуці точно може!

Рівно на наступний день після цього поста у Фейсбуці на всіх моїх заводах, складах і представництвах почалися, увагу, одночасні перевірки контролюючих органів».

«Ви , Свинарчук, викликаєте в мені почуття огиди.

Своєю мерзенною пикою, своєї ампутованою совістю.

Своєю тупою жадібністю.

І свою непрохідною тупістю.

Вам мало просто красти, вам ще потрібно щоб всі захоплювалися вашим злодійським талантом.

Але, знайте, вас ненавидять всі, хто з вами не в частці і не в темі.

А таких 99%.

Із-за таких як ви люди їдуть мільйонами.

З — за таких свинарчуков Україна в усьому Світі стала синонімом корупції.

Я дуже сподіваюся, що таким як ви ,свинарчукам, залишилося зовсім недовго і закон восторжествує, і ви всією своєю свинарчуковской компанією підете за відомою адресою!» — резюмує власник ТМ «Хортиця».

Ви всі пам’ятаєте резонансний пост про те, що Свинарчук кличе мене до суду, стверджуючи, що у нього є честь і гідність…

Posted by Євген Черняк on Wednesday, April 3, 2019

Нагадаємо, що компанія Global Spirits є найбільшою в Східній Європі і експортує свою продукцію майже в 90 країн.