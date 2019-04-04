Через повені в Ірані загинули 62 людини

Кількість жертв повені в Ірані зросла до 62 осіб, ще 478 постраждало.

Згідно з інформацією видання, кількість жертв повені в Ірані продовжує зростати і становить вже 62 людини, ще 478 постраждало.

“Жертвами стихії стала 21 людина в місті Шираз провінції Фарс, 14 – в провінції Лористан, вісім – в провінції Гулістан, п’ять – у провінції Мазендеран і Хамадан, 3 – в провінції Північний Хорасан, по 2 особи – у провінціях Кохгилуйе і Бойерахмед , а також по одному – в провінціях Храсан Резеви, Керманшах, Хузестан, і Симнан”,- повідомив глава Інституту судової експертизи Ірану Ахмед Шуджаи.

У той же час через загрозу прориву дамби на річці Дез і Кархех в південно-західній провінції Хузестан евакуйовано 96 населених пунктів.