У Києві підірвана машина офіцера українських спецслужб: диверсант затриманий на місці злочину

Сьогодні в 2.00 на парковці біля супермаркету за адресою вулиця Вільямса 6А здійснений підрив автомобіля «Шевроле Авео», що належить офіцерові українських спецслужб, який приймає активну участь в Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав главред Цензор.НЕМАЄ Юрій Бутусов.

«Диверсант зробив спробу встановити міну під машину, проте вибух саморобної міни стався передчасно. Диверсант серйозно поранений і затриманий. Український офіцер не постраждав», — повідомив журналіст.

«Диверсант знаходиться під надійною охороною. Це не громадянин України. Ведеться слідство. Очевидно, що ворог вів спостереження за машиною, швидше за все, діяв у складі групи», — додав він.

«Це не перший випадок вчиненого невідомими диверсантами підриву автомашини в Києві. Вперше вдалося захопити того, хто закладав міну. Можливо, якщо диверсанта вдасться розговорити, він проллє світло на інші вибухи та терористичні акти, які сталися в Києві за останні роки. Війна з Росією триває, війна серед нас», — констатував Бутусов.