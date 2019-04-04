Ремонти мостів і ДТП: Київ скували масштабні пробки

Вранці, 4 квітня, столиця України опинилася в черговий раз в затори і пробки.

Дані про пробки з’явилися на сервісах Google Map і «Яндекс. Пробки».

З-за ремонту дорожнього покриття та блокування руху по Південному мосту, а також ремонту Шулявського шляхопроводу, киянам доводиться відчувати на собі всі ці труднощі.

Крім того, на лівому березі столиці сталася ДТП, що значно ускладнює проїзд.

На правому березі, за традицією, масштабні затори утворилися на Набережному шосе і в районі центральних станцій метро.