Гриценко: За Порошенко ніколи не проголосую, за Зеленського — ще не визначився

Кандидат у президенти України, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що ніколи не проголосує у другому турі президентських виборів за чинного главу держави Петра Порошенка, а щодо другого кандидата, шоумена Володимира Зеленського ще думка не склав.

Про це написав Анатолій Гриценко на своїй сторінці в Facebook.

«За кого голосувати 21 квітня, Ви мене питаєте? За Порошенка, за ще п’ять років брехні, корупції і мародерства — я ніколи не проголосую. Порошенко мав шанс, він його спаплюжив, повинен піти і повинен відповісти перед законом. Це моя тверда, ціннісна позиція. За Зеленського? Скажу прямо: я ще не можу дати Вам поради, сам не визначився. Зважую шанси і одночасно ризики для країни, ще недостатньо інформації отримав. Через тиждень буду мати позицію і рішення, Вам відразу повідомлю», — написав Гриценко.

Зазначимо, у першому турі виборів президента, який відбувся 31 березня 2019 року, Анатолій Гриценко заручився продержкой 6.91% голосів. За нього проголосували 1 млн 306 тис. 411 виборців.