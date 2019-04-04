Боєць АТО врятував життя в ДТП літній скутеристові, якому відірвало ногу

У Нововолинську колишній військовий допоміг літній скутеристові, який потрапив у дорожню пригоду: чоловік став випадковим свідком аварії і зміг до приїзду «швидкої» зупинити кровотечу.

За словами постраждалого чоловіка, свого спасителя не запам’ятав, бо після удару втратив свідомість.

“Я тільки пам’ятаю, як побачив фару машини, вона мене підрізав, і тільки матюкнувся і через кермо пішов вперед. Якби не він, то мене б не довезли до лікарні. Молодець”, — каже постраждалий Олександр Саприкін.

Водій легковика, повертаючи, не пропустив скутериста, який їхав по головній дорозі. В результаті зіткнення водія скутера відірвало ногу. Скутер в крові і непритомний чоловік. Таку жахливу картину побачив Тарас Куницький.

“Страшно, звичайно, ноги не було у людини, але треба було робити, перетягувати, там кров бризкала. Думав розірвати футболку спочатку, перетягувати, але потім знайшли джгут. Джгутом перетягнув і тримав, поки “швидка” не приїхала”, — розповідає Тарас.

Медики, які прибули на виклик, були вражені, як звичайний свідок ДТП зміг допомогти.

“Вони не думають, що може надати допомогу людині, вони фотографують, заважають працювати. Якби було більше таких небайдужих людей, які б могли надавати домедичну допомогу до приїзду, було б більше врятованих життів”, — упевнений лікар швидкої допомоги Антоніна Терещук.

Так було і цього разу, зізнається Тарас. Поки накладав джгут, зібралося до десятка роззяв.

“Ніхто не хотів його потримати, нічого. Просто сам його тримав і палять”, — розповідає чоловік.

У лікарні кажуть, хлопець зробив все правильно і, завдяки цьому, дідусь буде жити.

У Тараса медичної освіти немає. Всього навчився на війні, на якій він з перших днів. Коли демобілізувався, вміння знадобилися. Півроку тому саме за Тарасом прибігли сусіди, коли треба було витягнути з палаючого будинку бабусю, і її атошник врятував.