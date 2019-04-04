З Києва до Відня відкрили авіарейси за 15 євро

Лоукостер Ryanair Laudamotion почав продавати недорогі авіаквитки з Києва в столицю Австрії. Вартість квитків досить низька – від 15 євро в одну сторону. Пільгові умови будуть діяти в липні і серпні 2019 року, в інші місяці ціна буде вище. Всі вильоти будуть здійснювати з аеропорту «Бориспіль».

Згідно з умовами перевезення, пасажиру дозволяється безкоштовно взяти з собою на борт тільки один предмет багажу. Його розміри неповинні перевищувати 40 х 25 х 20 сантиметрів. Але є і приємні моменти – лоукостер надає пріоритет посадки, додаткове кількість речей в салоні, кількість багажу. Правда, ці опції пасажиру доведеться оплачувати додатково.