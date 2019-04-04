“Російський слід” у посланні Зеленського виявився фейком

Інформація про те, що права на ролик Володимира Зеленського, де кандидат в президенти України викликає на дебати свого опонента Петра Порошенка, належить компанії Kedoo Entertainment Russia, виявилася фейком.

Раніше в мережі поширилася інформація про те, що управління авторськими правами всього відео, що транслюється з YouTube-каналу “Зе!Президент” офіційно передано Kedoo Entertainment Russia.

Про це написав на своїй сторінці Facebook в український журналіст Андрій Булгар, в підтвердження опублікувавши скрін з телеканалу YouTube. “Вже кілька років як ця фірма (Kedoo Entertainment Russia) уклала контракт з Першим каналом (Росія), ВГТРК.

А також з низкою інших великих виробників російського медіаконтенту. І ось вже кілька років ця контора під дахом дуууже авторитетних людей в Кремлі займається банальним рекетом ютуб-користувачів”, – написав Булгар. Цю інформацію поширили на своїх сторінках в соцмережах перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко і народний депутат від БПП Володимир Ар’єв. “Це про дорогому і пафосному ролику Зе на стадіоні. Його знімали місцеві продакшн, як з’ясувалося, а РФ – компашки просто відразу радісно його залили собі і позначили свого фаворита на українських виборах”, – пише віце-спікер.

“Юрист Ольга Деркач, професіонал в авторському праві зазначила, що фіктивний правовласник, робот, який автоматично забиває авторські права на контент, який був використаний в новинах РФ”, – додала вона.