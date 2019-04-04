Шахраї на OLX: скільки коштує квартира і як дурять українців

В Україні вартість оренди в кінці опалювального сезону може в черговий раз піднятися. Якщо зараз квартиру можна знайти за 7-8 тис., вже через кілька місяців за таке ж житло зможуть просити близько 9 тис. грн.

Подорожчанням вміло користуються шахраї. Поряд з реальними оголошеннями пропонують квартири лише за 5 тис. грн в центрі, але гроші потрібно віддати до перегляду житла.

Головне:

вартість оренди квартири в 2019-му може збільшитися на 1 тис. грн за «однушку»;

більшість «дешевих» варіантів з оголошень залишають шахраї;

платити за оренду можна тільки після підписання договору та отримання ключів.

У минулому році «однушку» в Києві з косметичним ремонтом можна було орендувати за 6 тис. грн (у віддаленому від центру районі), зараз за такі гроші в кращому разі можна знайти житло в передмісті, розповідає київський ріелтор Максим Бабуряк.

Вартість оренди зростає пропорційно доходам, упевнений експерт. Мовляв, кияни стали більше заробляти, пропорційно зросли і ціни. Зараз у кращому разі квартиру без ремонту можна орендувати за 6,5 тис. грн. В 2019-му також очікується чергове підвищення. Правда, ближче до кінця літа.

«У нас ціни змінюються не поступово, а в середньому два рази в році. Після опалювального сезону: як студенти виселяються з квартир, а нових мешканців заселяють вже за новими цінами. Другий раз – наприкінці літа. Тоді значно зростає попит, тому що студенти приїжджають. А чим вище попит, тим сміливіше можна піднімати ціни», – упевнений ріелтор.

Вже зараз середня вартість оренди, згідно з даними великого порталу нерухомості, становить близько 8 тис. грн за «однушку» і 10-12 тис. – за двокімнатну квартиру. Ріелтор Марина Круглякова впевнена: вже у вересні на однокімнатну квартиру з мінімальним набором меблів і техніки, недалеко від метро і з косметичним ремонтом знайдуться орендарі і на ціну в 8,5-9 тис.

«Ціни завжди ростуть. Зараз бачимо, що передумови для росту. Багато орендодавців, які вже давно мають квартирантів, підвищують ціни в кінці опалювального сезону, щоб не травмувати сильно мешканців. Плюс завжди у вересні або навіть в кінці серпня до старих цін сміливо додаємо 1000 грн», – розповідає Круглякова.

Українці стають жертвами квартирних аферистів

І хоча ринкова вартість «однушки» стартує від 6,5-7 тис. грн, на сайтах оголошень можна зустріти величезну кількість пропозицій за 5 і навіть 4 тис. грн на місяць. Більше того, за такі гроші нібито можна зняти шикарну квартиру в центрі. «Терміново здам гарну квартиру з меблями та побутовою технікою. В квартирі зроблено ремонт, встановлено лічильники. Хороші тихі сусіди. Зручна транспортна розв’язка. Квартира знаходиться на вул. Велика Васильківська 58. Можлива оренда з тваринами», – йдеться в одному з оголошень на сайті OLX.

Подібних пропозицій тут десятки. І левова частка з них – шахрайство. Спритні ділки навчилися переконливо розповідати, складно придумувати і вміло обводити навколо пальця. Правда, з фотографіями квартир, мабуть, виникають проблеми. Наприклад, квартиру на вул. Велика Васильківська ілюстрували фотографіями апартаментів в Калузі.

– Так, є така квартира. Власник терміново виїжджає з України і тому така ціна. Ми агентство. Наш фотограф виїжджав на місце і робив всі фотографії, – розповідає співробітниця агентства» Алла.

Щоб подивитися квартиру, дівчина запропонувала приїхати до них в офіс і відразу ж заплатити за перший та останній місяць проживання. Тобто 10 тис. грн.

– Ви у нас в офісі підписуєте документи, у договорі зазначено, що якщо вам не сподобається квартира, ми вам на місці повертаємо гроші.

Офіс агентства» знаходиться за адресою проспект Перемоги, 59а. Алла одразу ж почала розповідати про переваги вигаданої квартири, про те, що всі документи оформляються офіційно, а вони гарантують повернення коштів.

Після запитання чому фотографії квартири, які нібито робив їх співробітник, насправді зроблені в російській Калузі, дівчина важко видихнула і припинила розмову.

Така схема розлучення працює вже не перший рік. З довірливим клієнтом укладається договір про надання інформаційних послуг і після оплати дають номер власника квартири. За номером дійсно відповідає чоловік, який запрошує на перегляд за адресою. Але коли клієнт приїжджає на місце, власник квартири пропадає. У самому ж «агентстві» пропонують за вказану суму інші вигадані варіанти.

А щоб повернути гроші, потрібно написати заяву і чекати півроку. Нібито в цей час спеціальна комісія розглядатиме звернення. Зрозуміло, гроші не повернуть і через шість місяців. Особливо наполегливим можуть пригрозити охороною. Вона за викликом «співробітників агентства» приїжджає «заспокоювати» постраждалих від схеми клієнтів.

Повернути гроші за законом практично неможливо. У договорі прописано, що ви платите за надання інформаційних послуг, а не за оренду житла. Єдиний вихід – писати заяву в поліцію про шахрайство.

«Якщо в договорі вказані неправильні реквізити, робити це безглуздо. Офіси орендують на два-три місяці, а потім переїжджають в іншу кімнатку. За місяць такі ділки можуть заробляти 300-400 тис. грн», – розповідає юрист Олексій Мамчур.

У OLX пояснюють: шахрайські оголошення справді трапляються, але на них можна поскаржитись (на сторінці під ім’ям автора оголошення є кнопка «скарга»). Правда, найчастіше модератор розглядає скаргу протягом кількох годин, а іноді і до трьох днів. Тим часом оголошення буде залишатися на ресурсі, а довірливі українці будуть втрачати гроші, намагаючись орендувати доступне житло з ремонтом ще й у центрі.