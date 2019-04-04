Гнап: «Безкарність — символ епохи Порошенко»

Безкарність.

Ось символ епохи Порошенко. І якщо б мова йшла про покараних корупціонерів. Гірше, що тотально безкарними залишаються вбивці і бандити.

Всі ці чиновники, що замовляли вбивства опонентів. Беркута, яким дали спокійно покинути країну. Виродки-мажори, які так і не сіли за ґрати. І ще чимало тих, хто за особистої відданості президенту або відкуп кришований ним системі, зміг уникнути законного покарання.

У 2014-му році жорстоко вбили черкаського журналіста Василя Сергієнка. Всі докази вказують на те, що замовником убивства був нардеп Геннадій Бобов. Цей місцевий феодал з Черкаської області, якого журналіст Сергієнко системно викривав. Під шаленим тиском активістів, таки заарештували Мельника — керівника охорони нардепа Бобова. Мельнику було вручено підозру в організації вбивства. Але хто дав йому вказівку організувати злочин? Мовчить прокуратура. Мовчить поліція. Організатор є. Замовника не можуть назвати вже два роки. Тому, Гена Бобів — людина впливова. Тому, Гена Бобів — давній знайомий президента Порошенко ще по асоціації «Укрцукор». Тому обидва — латифундисти і цукрові магнати і навіть мають спільних помічників. Наприклад, чоловік Ірини Фриз — нинішньої очільниці міністерства у справах ветеранів працював довго і плідно спочатку на Петра Порошенка. Потім на Гену Бобова.

Може це збіг. А на ділі Сергієнко досі немає не тільки замовника. Нещодавно судді ледь не випустили з СІЗО того ж організатора вбивства — керівника охорони Бобова. Люди не дали.

Справу Павла Шеремета. «Справа честі для української влади» — занедбана і занедбана і вже навіть не згадується керівництвом країни. Ні підозрюваних, ні затриманих.

У справі Ірини Ноздровськои правоохоронці швидко відзвітували, що вбивцю знайшли. Але ми з колегами знаємо, що старий Россошанський взяв провину на себе, маючи свій мотив і впливових родичів, які його витягне з-за ґрат. А справжні вбивці гуляють на свободі.

Справа Каті Гандзюк вийшло на міжнародний рівень. Але друзям Каті доводиться буквально вигризати кожне слідча дія від прокурорів. Тому що всі знають, що замовники вбивства: Гордєєв, Рищук, Мангер — люди системи. Звичайно, це не ближнє коло президента. Але вони — частина піраміди влади, на горе якої сам Порошенко. Витягни цеглинка з пірамідки, і осиплеться пірамідка аж до самого фараона.

І це випадки безкарності, де засвітилися чиновники. А що вже говорити про побутових історії.

Як там Стасик Толстошєєв, пане генеральний прокурор? Стасик не хоче звернутися до молоді з закликом голосувати за нинішнього президента? Не хоче сказати, що за Порошенка можна пити віскі з кодеїном, ганяти на авто, тиснути бабусь і за це тобі нічого не буде?

Думаю, пасинок Фірташа — Калиновський, харківський мажор Енгибарян та ще з півдюжини таких виродків точно підтримали б Стасика. Який піднімає десь на волі тост за нинішнього главу держави.

Доходить до абсурду. Пам’ятаєте, як два роки тому в Чернігові підлітки жорстоко побили школярку і ще знімали це на відео? У цій справі є все: докази, обставини, підозрювані, експертизи. Є навіть заяви про визнання провини. Досі немає вироку суду. Адвокат побитої дівчини зробив заяву, що справу навмисне затягують, щоб потім закрити. Після цього адвоката жорстоко побили. Може, просто збіг?

Несправедливість відчувається в повітрі. Впливові бандити дивляться на нас з офіційних фото прес-служб. Замовники вбивств регочуть, коли спостерігають за несамовитими спробами активістів домогтися хоча б малого просування розслідування. Система своїх не здає. Система, замикається на самому президентові.

Невідомо чи будуть покарані всі ці негідники при іншому президентові. Але те, що їм нічого не загрожує за нинішнього керівника країни — це точно.

Саме тому, багато готові голосувати не стільки за Зеленського, скільки проти Порошенка. Тому, голосувати за Порошенка — це робити те ж і сподіватися на інший результат. Тобто, справжнє безумство.

Дмитро Гнап, опубліковано на сторінці автора в мережі Фейсбук