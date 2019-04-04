В окупованому Алчевську 12-річна дівчинка впала з 9 поверху в шахту ліфта

В Алчевську Луганської області (тимчасово непідконтрольна Україні територія) 1 квітня 12-річна дівчинка з 9-ти поверхового будинку в шахту ліфта. Про це у соцмережі повідомляє паблік «Свердловськ – ти повинен це знати».

Як повідомляється, дитина впала з даху покинутого недобудованого 9-ти поверхового будинку, розташованого на вул. Волгоградської.

Відомо, що дівчинка з важкими травмами знаходиться в реанімації міста Луганськ у стані медикаментозної коми.

Тим часом стали відомі деякі подробиці трагічного інциденту.

«Я живу поряд з будівництвом, і там просто хлопці грали в лади, і хлопчик не розрахував силу і штовхнув дівчинку з 9 поверху. Мабуть, це так звана шахта. Звідки її діставала швидка допомога. Дівчинка була у важкому стані, і її відправили в Луганську лікарню. Але вона ще жива», — пише одна з мешканок міста в паблике «Алчевськ».