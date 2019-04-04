Підозрюваного в теракті в Новій Зеландії висунули звинувачень 89

Брентону Тарранту, який скоїв смертельні атаки на мечеті в новозеландському місті Крайстчерч, висунули 50 звинувачень у вбивстві і 39 – у спробі вбивства у справі про теракт.

“28-річному австралійцю висунули 50 звинувачень у вбивстві і 39 – у спробі вбивства у справі про теракт в двох мечетях у новозеландському Крайстчерчі 15 березня”, – йдеться в повідомленні.

Підозрюваний повинен постати перед судом Крайстчерча через аудиовидеосвязь з Окленда 5 квітня.

Суд заборонив засобам масової інформації знімати чи фотографувати обвинуваченого після того, як він відмовився від призначеного судом адвоката, викликавши побоювання, що таким чином він хоче представляти себе сам і намагається використати суд як пропагандистську платформу.

Як повідомляв Укрінформ, громадянин Австралії Брентон Таррант, який скоїв смертельні атаки на мечеті в новозеландському місті Крайстчерч, захоплювався хрестоносцями та відвідав ряд східноєвропейських країн, де в середньовіччі відбулися видатні битви проти турків-османів.

Згідно з опублікованими фотографій на його сторінці в Facebook, Таррант також перебував і в Австрії, імовірна дата перебування у Відні – 26 листопада 2018 року, також він був в Карінтії, Зальцбурзі, Інсбруку.

В результаті нападу на дві мечеті в Новій Зеландії 15 березня загинули 50 осіб, ще 50 отримали поранення. Незадовго до нападу 28-річний Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антииммигрантского напрямку. Таррант вів пряму трансляцію розстрілу прихожан мечеті Ан-Нур.

17 березня Таррант заарештували до 5 квітня.