Дебатів не буде? У Зеленського вимагають вибачень від Порошенка

Кандидат в президенти Володимир Зеленський наполягає на виконанні чинним президентом Петром Порошенком всіх умов, поставлених йому напередодні у відеозверненні з закликом до дебатів. Про це повідомив координатор штабу шоумена Олександр Корнієнко в коментарі «Українським новинам».

«Ми продовжуємо чекати вибачень від Порошенка, оскільки він не відповів на всі запитання, які йому були задані Володимиром. Мова йде не просто у відповіді — стадіон чи не стадіон, а й у вибаченнях за те, що він говорив на адресу Володимира Зеленського», — зазначив Корнієнко.

Він підкреслив, що час виконати всі пункти, оголошені шоуменом, у Порошенка ще є.

У свою чергу керівник штабу Зеленського Іван Баканов в коментарі УНІАН сказав, що дата і час проведення дебатів будуть узгоджуватися з урахуванням предметності відповідей, наданих Порошенко.

«Ми ще чекаємо, може, нам ще дадуть додатковий відповідь. У ролику було ще кілька питань … там було про визнання кандидата кандидатом, про надання відповіді щодо медичної експертизи», — нагадав Баканов.

Також він додав, що місце проведення дебатів – НСК «Олімпійський» — було запропоновано випадково.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський записав відеозвернення до нинішнього глави держави, в якому повідомив про свій намір брати участь у дебатах, але при виконанні Порошенко ряду умов. Зокрема, шоумен хоче, щоб дебати відбулися на НСК «Олімпійський» у прямому ефірі.

Порошенко виклик прийняв у своєму відео, опублікованому в ніч на четвер, 4 квітня. При цьому він порадив Зеленському «почитати закони».

У Громадському заявили, що готові провести дебати кандидатів у президенти і в даний момент починаються переговори. У прес-службі НСК «Олімпійський» кажуть, що поки з ними ніхто не погоджував проведення дебатів на стадіоні.