Як колишній бармен з Будейовиць створив медіа-імперію, яка стала видавати теорії змови і звинувачувати Україну у фашизмі

Ондржей Гершл з Будейовиць працював барменом в пивній, не найрідкісніша кар’єра в місті легендарних пивоварень. Гершл наливав пиво, слухав, як гості сперечаються про політику і захотів взяти участь у цій розмові всерйоз. Він заснував сайт для новинних наркоманів» зразок нього, і тепер, через роки, він володіє цілою імперією найпопулярніших і суперечливих альтернативних сайтів новин.

«Нинішні ЗМІ часто ховають важливі факти від публіки. Ми даємо відповіді»,— написано в розділі «про сайт» на сторінці видання AC24 у Фейсбуці. Це видання — наріжний камінь імперії Гершла.

Ондржей каже, що його успішна кар’єра в медіа — це результат хорошого ділового чуття, прагнення знижувати витрати переупаковывая чужі новини та історії і фокус на сенсаціях. У січні 2019 року AC24 могло похвалитися мільйоном відвідувачів: блискучий результат для країни з населенням 10 мільйонів чоловік. В Фейсбуці у AC24 більше ста тисяч передплатників. В останні два роки Гершл звітує про зростання прибутку.

У противників медиаимператора, втім, більш песимістичний погляд. Вони вважають популярність AC24 небезпечним сигналом. У сучасному сегментованому медиамире історія цього сайту показує, як колись маргінальне видання, пропагує альтернативні точки зору, може мутувати в агресивну фабрику дезінформації.

Колишній бармен почав з сайту для фріків і диванних аналітиків і побудував медіаімперію

Чеський неприбутковий аналітичний центр «Європейські цінності» в квітні 2016 року писав про AC24 так: «сайт використовує кілька маніпулятивних технік, від свідомої дезінформації до презентації теорій змови в якості серйозних новин». Kospiratori.sk, публічна база даних чеських і словацьких сайтів, що займаються дезінформацією, називає AC24 рупором Кремля. 13 лютого цього року три з десяти опублікованих на сайті статей посилалися на чеську версію російського інформаційного агентства «Супутник».

AC24 може зіграти важливу роль у майбутніх виборах в Європарламент, особливо після того, як на останніх президентських виборах доля мандата зважилася всього 150 000 голосів. Чинний президент-популіст Мілош Земан ініціював референдуми за участі Чеської республіки в Євросоюзі і в НАТО, в двох спілки, яку сайт AC24 старанно критикує.

Гершл каже, що у нього є місія — влаштувати струс суспільству. Ну і грошей заробити. В інтерв’ю по Скайпу він сказав, що не пов’язаний ні з яким політичним рухом або партією. Він також не дотримується ніякої ідеології. Він каже, що просто заробляє на ринку сенсаційних і альтернативних новин, на які у чехів великий попит.

І він визнає, що не перевіряє новини, які публікуються на AC24.

«Слухайте, наш сайт — не самий правдивий чи заслуговує довіри»,— говорить Гершл. «Ми просто не хочемо, щоб наші читачі залежали тільки від одного джерела інформації. Вони повинні мати можливість порівняти новини з різних джерел».

Гершл почав свій медіабізнес в 2011 році, коли чехи, як і інші європейці, були захоплені революціями Арабської весни і рухом Occupy Wall Street.

Він відкрив свій перший сайт для обговорення цих та деяких інших рухів, які, як він стверджував, недостатньо добре висвітлювалися традиційними ЗМІ. Ранні версії AC24 залучали, за його словами, «хардкорних політичних наркоманів», і приносили не так вже багато кліків.

Тоді гершл найняв ще двох осіб і запустив журнал «Свідомість», платформу для довгих журналістських текстів есе. Девізом видання було «Журнал для тих, хто хоче бути істинно вільним», Гершл розповів, що його метою було розбудити суспільство..

Ян Цемпер, чеський журналіст, активіст, головний редактор сайту Manipulatori.cz, займається викриттям фейків в інших виданнях, стежив за AC24 з моменту його заснування. Він зустрів Гершла на мітингу Occupy і уважно стежив за тим, як стрімко змінювалося дітище колишнього бармена.

«Спочатку вони публікували інформацію про вимоги мітингувальників»,— розповів Цемпер. «Вони дали право голосу всім тим студентських рухів, які намагалися поліпшити систему».

Контент на AC24 почав змінюватися в 2014 році під час російського вторгнення в Україну. Статті на сайті показували конфлікт як результат зростаючого фашизму в Україні, — а це один з найважливіших тез кремлівських чиновників.

Цемпер каже, чо тон статей змінився до відкритої ворожості по відношенню до західних інститутів і цінностей. «Вони почали атакувати фундаментальні принципи західної демократії»,— говорить активіст.

AC24 став сайтом, на якому легше всього знайти критику НАТО, Євросоюзу та НДО з іноземним фінансуванням. Крім того AC24 діє в руслі видавничих трендів, характерних для Америки та інших ринків. Історії там стали короткими і часто супроводжуються відео.

Гершл каже, що його онлайн бізнес більш прибутковий, ніж журнал. Останній випуск «Усвідомленості» був опублікований в травні 2016 року.

«У нас було більше довгих текстів, але це ніхто більше не читає. Я вирішив інвестувати гроші в щось інше», — говорить Гершл.

«У щось, чим більше доданої вартості, якщо говорити діловою мовою».

Зараз у типовій історії на сайті AC24 рідко більше п’яти абзаців, та є помітний фокус на теми, які праворадикальні політики по всій Європі вважають критичними погрозами: від імміграції до жахів ісламу.

Кричущі заголовки на кшталт «США розвалюються, але ніхто не звертає на це уваги» або «Білл Гейтс і глобальні еліти не виховують своїх дітей. І на те є причини» з’являються на сайті проміж незліченних рекламних банерів.

Тим часом, Гершл каже, що його прибутки зростають. у 2015 році AC24 заробив 100 000 чеських крон (приблизно 4000 доларів).

Гершл не згоден з критиками начебто Цемпера, які звинувачують його в поширенні фейкових новин. Він каже, що AC24 буде працювати до тих пір, поки він приносить прибуток. «Ми просто пристосовуємося до змін в медіаіндустрії», — говорить Гершл. «Поки людям потрібна інформація такого роду, ми будемо їм давати».