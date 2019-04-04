Полтавського прокурора звільнили за вимагання хабара

Прокурора Полтавської місцевої прокуратури Антона Чулкова звільнили за вимагання хабара.

У вересні 2018 року прокурор вимагав від громадянина хабар у розмірі 1 тис. доларів за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності за фактом викрадення людини та зберігання засобів ураження (бойової гранати) і не вилучення автомобіля. Гроші він отримав в той же день. Правоохоронці затримали вимагача після отримання «винагороди».

Прокурору повідомили про підозру у ч. 3 ст. 368 КК. Підозрюваний просив перенести розгляд скарги, а також не був присутній на засіданні комісії.

У зв’язку з цим, комісія вирішила залучити прокурора Чулкова до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури.