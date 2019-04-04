«Ми прикриємо». НАТО підтримає прохід українських судів через Керченську протоку

«Ми будемо шукати способи розширити діяльність у всьому чорноморському регіоні», — заявила постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчисон.

За словами Хатчисон, глави МЗС держав-членів НАТО, ймовірно, схвалять пакет заходів в рамках дводенного засідання, яке розпочнеться 3 квітня у Вашингтоні. «Мова йде про пакет, який зміцнює розвідку, повітряну розвідку і збільшує число направляються в Чорне море кораблів НАТО для гарантії безпечного проходу українських судів через Керченську протоку в Азовське море», — пояснила вона.

Одночасно Кей Бейлі Хатчисон засудила арешт українських моряків владою Росії. «Ми повинні переконатися, що у нас є можливість стримувати російську агресію», — зазначила чиновниця.

25 листопада російський спецназ захопив український буксир і два катери в Чорному морі на підході до Керченської протоки. Прикордонна служба ФСБ Криму і Севастополя обстріляла і затримала три українських військових корабля, намагалися пройти через Керченську протоку в Азовське море. При затриманні були поранені кілька військовослужбовців збройних сил України, а також пошкоджені морські судна. 24 українських моряки опинилися в полоні.

Європейський Союз ввів санкції стосовно восьми громадян РФ, причетних до конфлікту поблизу Керченської протоки. Крім того, штрафні заходи у зв’язку з інцидентом ввели США, Канада і Австралія.