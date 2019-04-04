НБУ дозволив іноземним компаніям відкривати рахунки в банках України

Національний банк дозволив відкривати рахунки в Україні юридичним особам-нерезидентам, у тому числі іноземним інвестиційним фондам та компаніям з управління активами, які діють від імені таких інвестфондів.

Відповідні зміни внесено до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків і кореспондентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів.

Вони вступили в силу з 4 квітня, – йдеться на сайті НБУ.

Право відкривати рахунки в українських фінансових установах та здійснювати через такі рахунки валютні операції юридичним особам-нерезидентам України передбачають закони “Про валюту і валютні операції” та “Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій”, а також угоду про асоціацію між Україною та Європейським союзом.