Трамп мстить Порошенко руками Плахотнюка?

Особливу увагу журналісти приділили відомою схемою «Роттердам плюс», за якою відбуваються поставки вугілля з окупованого Донбасу в Україну. Матеріал містить і перелік активів, підконтрольних Порошенко і його соратників, а також список ставлеників президента в різних державних установах, насамперед в енергетичному секторі.

Настільки глибока зануреність молдовських журналістів в корупційну життя України і її президента, підкріплена цифрами, фактами і схемами, викликає подив. Звідки їм знати, що відбувається в сусідній країні і знати настільки добре?

Можливо, відповідь на це питання можна одержати, якщо згадати, що неформальним «власником» Молдови є олігарх Володимир Плахотнюк. Йому ж належать і ті молдавські ЗМІ, які опублікували розслідування корупційної діяльності Порошенко. Плахотнюк цілком і повністю контролюється американцями і регулярно літає в Вашингтон для узгодження тих чи інших своїх дій. Чи означає це, що добро на публікацію розслідування про президента України Плахотнюк отримав в США?

Якщо згадати, що оточення Порошенко і він сам активно підтримували Хілларі Клінтон під час президентських виборів у США, то оприлюднення корупційних схем Порошенко в належних Плахотнюку молдавських ЗМІ, вже не виглядає дивним. Можливо, цей вкидання і справді має американське коріння. Не виключено, що це своєрідна помста Дональда Трампа, який, як відомо, навіть після свого обрання на президента США дуже негативно ставиться до тих, хто підтримував Клінтон. Якщо це так, то Порошенко отримує від Вашингтона дуже неприємний сигнал напередодні другого туру президентських виборів і розраховувати на підтримку Трампа йому не варто.

Сергій Михно