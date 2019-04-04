Донецького прокурора м’яко покарали за п’яне водіння і втеча

Прокурора відділу міжнародного співробітництва прокуратури Донецької області Віталія Далівського позбавили підвищення на 1 рік за водіння в нетверезому стані. Про це редакція 368.media дізналася з рішення КДКП.

У вересні 2018 року в Маріуполі патрульні поліцейські зупинили зупинили автомобіль прокурора. Правоохоронці виявили, що водій в нетверезому стані.

Далівський відмовився від проведення огляду на місці з використанням технічного засобу Drager Alcotest.

Крім того, прокурор надавав працівникам патрульної поліції опір, намагався втекти з місця зупинки автомобіля. У зв’язку з чим, поліцейські затримали і доставили порушника в «Міський наркологічний диспансер м. Маріуполя» для проведення огляду лікарем.

За результатами проведення огляду, вміст алкоголю в крові прокурора становило 0,55%. Далівський заперечував, що знаходився в нетверезому стані та тому агресивно відреагував на звинувачення патрульних. Зазначимо, що суд в Маріуполі оштрафував прокурора по 1 ч. ст. 130 Купап, але після Донецький апеляційний суд скасував це рішення т. к. при складанні админматериалов були порушені вимоги статей 245,252, 280 Купап.

Комісія вирішила залучити прокурора до дисциплінарної відповідальності за водіння в нетверезому вигляді і позбавила його права підвищення терміном на 1 рік.