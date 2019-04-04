Експорт нафти Венесуели в березні залишається напрочуд стабільною

Агентство Reuters повідомило , що в березні Венесуела експортувала в середньому трохи більше 980 000 барелів у добу, незважаючи на низку серйозних відключень електроенергії , посилаючись на документи державної нафтової компанії PDVSA і власні дані.

У зв’язку з відключенням електроенергії на найбільшому у Венесуелі терміналі експорту нафти Jose і, як повідомляє TankerTrackers.com, експорт скоротився до 650 000 барелів на добу, повідомило Reuters співзасновник постачальника даних про танкерах Самір Мадані. За словами Мадані, кетчуп був вражаючим.

Це говорить про те, що PDVSA, незважаючи ні на що, змогла швидко наростити поставки після відновлення живлення.

Дані Reuters вище, ніж у Kpler, французького провайдера з відстеження поставок енергоносіїв, який підрахував експорт венесуельського березня в середньому на 928 000 в день. Проте, за оцінками Kpler, вони знизилися на 355 000 барелів на добу з лютого, вперше за більш ніж п’ять років опустившись нижче 1 мільйона барелів на добу.

За даними Reuters за лютий, середньодобовий експорт нафти Венесуели склав 990 355 барелів на добу.

TankerTrackers.com підрахував, що березневе зниження з лютого склало близько 100 000 барелів на добу, з 995 470 барелів у лютому до 898 383 барелів у березні, сказав в інтерв’ю Мадані novosti-segodnja1.ru.

Велика частина того, що Венесуела експортувала в минулому місяці, пішла в Китай, Індію і Сінгапур: ці три пункти призначення становили 74 відсотки експорту нафти PDVSA в березні. За даними Reuters, це на 70 відсотків більше, ніж у лютому.

Оскільки південноамериканська країна бореться зі своїми численними проблемами, США планують найближчим часом посилити санкционную петлю навколо неї. Починаючи з травня імпортерам венесуельської нафти, які використовують дочірні компанії США у своїх операціях з PDVSA або банківською системою США, доведеться припинити купівлю товару після закінчення пільгового періоду, наданого Вашингтоном цим організаціям.

«Ми будемо) продовжувати вживати заходів для забезпечення збереження енергетичних ресурсів Венесуели для законного уряду тимчасового президента Хуана Гуайдо, для народу Венесуели і для відновлення країни, зруйнованої в результаті поганого управління і корупції», – заявив офіційний представник США агентству Рейтер. раніше на цьому тижні. Більш того, Вашингтон розглядав питання про поширення санкцій на неамериканські компанії, що купують венесуельську нафту, навіть якщо вони не використовують банківську систему США.