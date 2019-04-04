Маневри НАТО в Чорному морі змусили Росію кинути в Севастополь останні резерви

Є підстави вважати, що Москва дуже серйозно поставилася до нещодавно оприлюднених планів США і НАТО різко підсилити свою військову присутність в Чорному морі. І заздалегідь приймає відповідні заходи практично надзвичайного характеру. У керівництві Міноборони РФ прийнято рішення нашу корабельну угруповання в Севастополі терміново нарощувати навіть в збиток іншим російським флотам.

Це, як ні дивно, слід не з офіційних повідомлень високих владних інстанцій РФ. А з абсолютно рядового, здавалося б, газетного інтерв’ю флотоводця відносно невисокого рангу — командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту контр-адмірала Олега Криворога. Це з’єднання, що становить основу бойової могутності ЧФ, днями відзначив свій ювілей. З цієї нагоди контр-адмірал Криворог почав розповідати про плани посилення своєї дивізії. І серед іншого раптово сказав ось що: «Очікуємо введення в дію четвертого фрегата, „Адмірал Бутаков“. Зараз йде формування його екіпажу».

Чому на це варто звернути особливу увагу? Тут слід хоча б коротко згадати дуже непросту історію будівництва на калінінградському заводі «Янтар» згаданого корабля, на озброєнні якого будуть стояти високоточні крилаті ракети «Калібр-НК».

Багатоцільовий фрегат «Адмірал Бутаков» проекту 11356 – четвертий у серії з шести таких же дуже вдалих ракетних кораблів, будівництво якої з метою оновлення Чорноморського флоту було прийнято в 2010 році. Перші три фрегата («Адмірал Григорович», «Адмірал Ессен» і «Адмірал Макаров») давно несуть службу в Севастополі. І практично не вилазять з Середземного моря, де при їх активній участі триває російська військова операція в Сирії.

Відомості про долю другий знаходиться у планах Міноборони «трійки» кораблів проекту 11356 («Адмірал Бутаков», «Адмірал Істомін» і «Адмірал Корнілов») в останні роки надходили суперечливі. Абсолютно точно одне: роботи на «Янтарі» на цих дуже необхідних флоту «новобудовах» з 2015 року припинені через відсутність для них головних енергетичних установок. Які після відомих подій в Криму, і в Донбасі всупереч давно підписаним і навіть частково оплачених контрактів (заздалегідь Москва перерахувала Києву трохи менше 100 мільйонів доларів) відмовилася постачати Україна. Але до моменту виникнення конфлікту в Донбасі два силових агрегату з трьох завислих в Калінінграді «адміралів» все ж в місті Миколаєві, на колишньому всесоюзному монополіста в області корабельного газотурбінного двигунобудування — підприємстві «Зоря-Машпроект», українці встигли виготовити. І з тієї пори обидві дорогі ГТУ припадають пилом десь на заводському подвір’ї.

Після 2015 року Росія не раз публічно і офіційно відмовлялася від добудови залишилися без двигунів фрегатів і заявляла про переговори з Індією щодо продажу їй цих «напівфабрикатів», тільки даремно займають добудовні стінки. І тим заважають роботі калінінградських суднобудівників. То раптом з’являлися відомості, що гарячкові роботи на губернському НВО «ОДК-Сатурн» з імпортозаміщення в області створення в Росії власних корабельних ГТУ просуваються настільки успішно, що є надія ракетних «адміралів» все ж довести до розуму і передати заждавшемуся Чорноморському флоту.

У вересні 2018 року здалося, що як мінімум «Адмірал Бутаков» і «Адмірал Ісаков» від нас втікають остаточно. Принаймні, помічник президента РФ з питань військово-технічного співробітництва Володимир Кожин заявив, що з Делі укладено угоду за схемою «два плюс два» на загальну суму майже в мільярд доларів. Інакше кажучи, пару фрегатів проекту 11356 ми доробимо в Калінінграді і передамо індійським ВМС. А ще два таких корабля завод «Янтар» допоможе їм з нуля побудувати вже на берегах Індійського океану. Для одного тоді планували використовувати корпус «Адмірала Корнілова». Його, природно, попередньо довелося відбуксирувати за тридев’ять земель — з холодною Балтики в теплі широти.

Чому йшлося про добудову в Росії всього двох, а не трьох уже закладених в Калінінграді фрегатів? Саме тому, що «Зорі-Машпроекту» з 2015 року нікуди дівати саме два призначалися було для Росії, але заборонених Києвом до відправки в Калінінград ГТУ. У випадку, якщо кораблі після добудови забирають не росіяни, а індійці, Україна, як стверджують, готова зняти ці обмеження. І переправити агрегати через держкордон з «москалями», долучившись до нового валютного струмочку.

Ще 13 грудня 2018 року представник «Бурштину» повідомив агентству «Інтерфакс-АВН», що мова три місяці тому йшла про добудову в Калінінграді для ВМС Індії саме «Адмірала Бутакова» і «Адмірала Ісакова». Дослівно цитата виглядає так: «На заводі почалися роботи, які передують відновлення будівництва для ВМС Індії двох фрегатів проекту 11356. Для цього будуть використані корпусу сторожових кораблів, які будувалися на ПСП для Чорноморського флоту. Мова йде про СКР „Адмірал Бутаков“ і „Адмірал Істомін“, які знаходяться в різній мірі готовності».

Отже, три з невеликим місяця тому «Адмірала Бутакова» ми збиралися віддавати індійцям. А сьогодні різко передумали і залишаємо собі. Оскільки, за відомостями контр-адмірала Криворога, вже формуємо в Севастополі для нього власний екіпаж. Що ж так радикально змінило долю корабля?

Вся штука в тому, що в 2018 році в Росії дійсно запрацювала принципово нова для нашої країни високотехнологічна галузь промисловості — виробництво власних корабельних газотурбінних установок великої потужності. Мільярди з гособоронбюджета витрачені не даремно, Рибінськ, здається, дуже пристойно впорався із завданням імпортозаміщення. Двигуни для «Адмірала Бутакова» — і не тільки для нього! — ми тепер зробимо самі.

Перші два вітчизняних газотурбінних двигуна М90ФР в інтересах ВМФ були виготовлені «ОДК-Сатурн» ще в четвертому кварталі 2018 року. Але чому ж тоді навіть у грудні минулого року ми продовжували твердити про продаж всіх трьох недобудованих в Калінінграді фрегатів в Індію?

Проблема в тому, що ці дуже складні і громіздкі агрегати — буквально штучний товар. Навіть десятками випускати їх на одному заводі неможливо. А добрих вістей з Рибінська з нетерпінням чекали не тільки в Калінінграді, але ще і на «Північній верфі» в Пітері. Тому що там давно і не дуже успішно будуються ще більш потужні фрегат проекту 22350 типу «Адмірал Горшков» (ще у 2012 році закладено «Адмірал Головко», а в 2013-му — «Адмірал Ісаков»), а також головний корвет проекту 20386 «Зухвалий». Ні для одного з перерахованих кораблів до початку 2019 року двигунів не було.

Проте всім на флоті давно відомо, що фрегат проекту 22350 в пріоритеті у Міноборони порівняно з їх опинилися в схожій біді калининградскими побратимами. Тому все, що на перших порах здатний дати кораблебудівникам Рибінськ, в першу чергу піде в Санкт-Петербург, на «Північну верф». Бо фрегат «Адмірал Головко» військові моряки хочуть отримати раніше інших замовлень. І відправити його, швидше за все, на Північний флот. Слідом за «Адміралом Горшковим» і закінчують програму державних випробувань «Адміралом Касатоновым». Туди ж чи на Тихий океан піде, напевно, в свій час і «Адмірал Ісаков».

Як бачимо, в іншій обстановці при таких розкладах до калінінградських фрегатів у «ОДК-Сатурн» справа в будь-якому випадку дійшло б не скоро. Чому ж тоді вже майже проданий за три моря «Адмірал Бутаков» для російського флоту воскрес буквально як птах Фенікс?

Вважаю, вся справа в на очах ускладнюється для Росії військово-політичній обстановці, що складається в Чорному і Середземному морях. Нові бойові кораблі там нам потрібні як повітря. Якщо три наявні в розпорядженні чорноморців багатоцільових фрегати проекту 11356 ганяти у нинішньому режимі — угробимо як кращих коней призових скачках. Їм потрібна хоч якась перепочинок для планового ремонту і відпочинку екіпажів. Саме тому і згадали про «Адміралі Бутакове».

Однак як же в обстановці настільки лютого дефіциту викроїти для фрегата нові двигуни? Тільки забравши їх у когось іншого. Припустимо, що стоїть на «Північній верфі» корвета «Зухвалий».

Для нього, як повідомили на «Північній верфі», поставка газотурбінного двигуна М90ФР з Рибінська очікувалася в першій половині 2020 року. Не виключено — тепер це станеться пізніше. Так адже, як свідчить досвід вітчизняного кораблебудування останніх років, і сам «Зухвалий» вийде в море напевно істотно пізніше наміченого 2021 року (станом на лютий 2019 року його технічна готовність становила всього 12%). Просто тому, що всі головні кораблі нових проектів ми ніколи не здаємо в обумовлені з військовими терміни.

І зовсім не обов’язково чергові збої зі здачею головного корвета проекту 22386 будуть саме з електромеханічної частини. На ньому вистачає і інших дуже складних і принципово нових систем. А якщо так — не краще і справді призначені «Зухвалого» ВМД передати «Адміралу Бутакову»? Будівництво таких як він фрегатів давно і добре освоєно. І тому ймовірно піде як по маслу. А давно знаходиться у прицілах НАТО Севастополю четвертий фрегат з «Калібрами» потрібен конче.

А в цей час

До появи в Росії в найкоротші терміни власного корабельного газотурбінного двигунобудування, але на превеликий жаль Києва, допомогли саме українські фахівці. А саме — з миколаївського «Зоря-Машпроект». Оскільки їх власне підприємство, чотири роки тому позбавлений замовлень з Росії, встала намертво, на батьківщині ці люди залишилися без роботи, і без грошей. Тому, природно, потихеньку потягнулися в Рибінськ, де їм з радістю запропонували і те, і інше.

Мало того. Наскільки можна судити, колишні миколаївці на береги Волги перебиралися не з порожніми руками. З собою вони всіма правдами і неправдами привозили технічну документацію. І навіть деякі зразки своєї продукції. В результаті вже в травні 2015 року голова Об’єднаної двигунобудівної корпорації РФ Владислав Масалов заявив інформаційному агентству ТАРС, що «ОДК-Сатурн» для початку власного виробництва ВМД має повним комплектом технічної документації.

Дуже ймовірно, що втеча кваліфікованих інженерів, конструкторів і робітників з українського Миколаєва в російський Рибінськ триває. У всякому разі, у сусідній країні нещодавно оголосили, що за даними її госаудитслужбы, тільки за останній рік чисельність персоналу колишнього флагмана радянського двигунобудування скоротилася на 869 осіб. Не всі звільнені, безумовно, поїхали працювати в Росію. Але що деякі обрали саме цей маршрут — дуже схоже.

Про те, що витік військово-технічних секретів з України до Росії триває, свідчить і такий факт. За повідомленнями київських ЗМІ, в 2017 році Служба безпеки України припинила чергову спробу вивезення з підприємства «Зоря-Машпроект» продукції військового призначення. Був затриманий один з інженерів цього заводу, який намагався вивезти до Російської Федерації три агрегату, призначених для контролю температури газу в ВМД і 86 сопел до його форсунок.