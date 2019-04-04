Вночі у будівлі парламенту Вірменії сталася пожежа

Займання виникло на першому поверсі. В результаті пожежі в одному з кабінетів повністю згоріла меблі.

У ніч на четвер, 4 квітня, в будівлі парламенту Вірменії сталася пожежа, повідомляє видання Новини Вірменії.

“Сьогодні, у 01:38, в службу 911 надійшов дзвінок про те, що на першому поверсі будівлі національних Зборів спалахнула пожежа. На місце НП вирушили шість бойових розрахунків пожежно-рятувального загону та оперативна група Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Вірменії”, – йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, що вогонь виник в робочому кабінеті відділу благоустрою та обслуговування будівель парламенту на першому поверсі. Пожежу загасили о 02:05.

У кабінеті заступника площею 18 кв. м, повністю згоріла офісні меблі. У ході події ніхто не постраждав.