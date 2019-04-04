На Оболоні затримали підозрюваних у зґвалтуванні дівчини

Київською місцевою прокуратурою №5 міста Києва повідомлено про підозру двом особам за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Так, 01.04.2019 про 04:00 годині від небайдужого громадянина надійшло повідомлення на лінію «102» про те, що у дворі будинку він почув крики невідомої йому жінки, біля якої знаходилися двоє молодиків. По приїзду інспектори патрульної поліції затримали в порядку ст. 208 КПК України двох осіб.

Потерпіла пояснила, що під час спільного вживання алкогольних напоїв двоє чоловіків почали пропонувати їй вступити в статевий зв’язок. Отримавши відмову, один з них наніс дівчині два удари в обличчя, від яких вона втратила свідомість, а отямилася вже по приїзду працівників поліції, однак без білизни та з ознаками зґвалтування. На цею годину двом особам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 152 КК України.

Один з підозрюваних виявився вело-кур ‘ єром, інший офіційно не працює. 03.04.2019 Оболонським районним судом міста Києва підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без альтернативи у вигляді застави. За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Досудове розслідування триває.