«Ми можемо перемогти». Зеленський зробив заяву щодо Криму і Донбасу

Актор та лідер президентського рейтингу Володимир Зеленський заявив, що на посту глави держави зможе вийти переможцем з російсько-українського конфлікту і звільнити Донбас.

Про це він розповів в інтерв’ю для Радіо Свобода.

«Крим — це Україна. Був, є і буде», — відповів він на питання щодо того, чий Крим.

Також у кандидата в президенти України запитали щодо того, що ж сталося вічної 2014 року на сході країни.

«У нас „віджали“ нашу територію. Але це тимчасово», — заявив він.

Крім того Володимир Зеленський зазначив, що війну зупинити неможливо, так як «ти або програєш, або виграєш».

«Ми можемо перемогти. Дипломатією, економічним зростанням і реальним зміцненням армії», — пояснив він.