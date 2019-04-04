У разі проведення офіційних дебатів на НСК «Олімпійський» стадіон доведеться оплатити рахунок коштів платників податків, — Айвазовська

Згідно із законодавством, кандидатам у президенти України шоумену Володимиру Зеленському та чинному главі держави Петру Порошенку доведеться або брати участь у дебатах двох – офіційно організованих «Національної громадської телерадіокомпанією» (НОТУ), і в дебатах на стадіоні, або ж доведеться сплатити з бюджетних коштів оренду НСК «Олімпійський», де НОТУ організовує офіційні дебати.

Про це написала на своїй сторінці в Фейсбукекоординатор громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

«Всім зрозуміло, що більш комфортною майданчиком для Володимира Зеленського стане формат феєричного шоу, зате Петра Порошенка більш зручною є традиційна майданчик. Вони борються за свій інтерес і результат дебатів, а я б запропонувала все ж подумати про умови і законі, утримуючись від образ або позицій прихильників кожного з них», — написала вона.

За словами Айвазовської, закон дає право кандидатам проводити агітаційні заходи, серед яких і дебати, виключно за рахунок виборчого фонду.

«Усі мають право ходити на ефіри, дебатувати, сперечатися і доводити свою позицію, але якщо мова про формат стадіону, то витрати на нього повинні бути покриті офіційно самими ж кандидатами в рівній пропорції», — зазначила вона.

У той же час Айвазовська зазначила, що закон зобов’язує Громадського мовника (Національна громадська телерадіокомпанія України, НОТУ) організувати 19 квітня дебати на кошти платників податків, але ці дебати можуть безоплатно транслювати інші телеканали.

«Формат дебатів на Громадському будуть визначати не кандидати, а мовник, ведучі, які повинні бути однаково віддаленими від усіх, професійними. Правила встановлює незалежна медиаструктура, а не штаби кандидатів та креативні технології. Я б також дуже рекомендувала провідним утримуватися від будь-яких політичних заяв», – написала вона.

За її словами, кандидатам у президенти України доведеться йти і на офіційні дебати, і на стадіон. «Або ж бюджетними коштами потрібно оплатити «Олімпійський», де Суспільне буде організовувати змістовну частину (дебатів. — Ред.)», — резюмувала Айвазовська.