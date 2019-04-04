Нарешті скасовано Пекло. А Рай ?

Нещодавно папа Франциск авторитетно заявив, що Пекла не існує.

А Рай?

І ось мені розумний церковний Батюшка роз’яснив, що для того щоб потрапити в Рай треба частіше ходити на служби у церкву… Але тільки в православну, притому російську… А ті єретики, хто ходять у християнську католицьку або яку-небудь протестантську не будуть пропущені далі передбанника Раю (предрайника?). Що вже говорити про те, що різні індуси, китайці, африканці навіть близько не будуть допущені до Брами Раю.

Так що спілкуватися в Райських Кущах ми будемо в основному російською мовою!!!

Чудово!!!

А якщо врахувати що і серед росіян трапляються іноді смертоубийцы та інші не гідні райського життя люди, то можна припустити, що кількість потрапили в Рай не перевищує 1% від людства.

Перенаселення Раю ніяк не очікується…

Халявно!!!

Ось йдеш в Раю на Небесах (кажуть це десь недалеко від Теннессі) і слухаєш з одного боку бадьорий патріотичний хор:

«Иэх… випливають розписні Стеньки Разіна човни…».

А трохи пройшов далі і вже з іншого боку Райських Кущ чуєш не заохочувані, але допускаються Райської Адміністрацією дівочі страждання: «Иэх… хлопців так багато неодружених, а я люблю одруженого…». От стерво… Навіть у Раю…

Можна йти там без сандаль. По-перше тому що райські двірники морально не готові підмітати райські стежки настільки ж погано, як на Цьому світі, а по-друге райські служби рідко зривають планову подачу тепла.

Добре!!!

про подібному див. також мої «Різнокольорові спогади» Петро Новыш

www.proza.ru/2010/01/09/225