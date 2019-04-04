Відеозвернення Володимира з дебатів не потрапило у «тренди». Влада і вас намагається купити?, — команда Зеленського звернулася до Google

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського звернулася до Google, оскільки їх рекламний аккаунт був заблокований без пояснення причин, а показники переглядів відео не відповідають дійсній статистикою.

Про це йдеться у заяві штабу кандидата в президенти в Facebook.

«Окей, Google, а як щодо чесних відносин? Нам заблокували рекламний акаунт у гугл без пояснення причин! Також, ми виявили, що показники переглядів відео не відповідають дійсній статистикою.

Ну і на довершення: відеозвернення Володимира щодо дебатів, що набрало 800 000 переглядів за 15 годин так і не потрапило у вкладку «тренди». Що, наша влада намагається і вас купити?!», — йдеться в повідомленні.

«Не огорчите більшість молоді своєю відповіддю!», — додали в штабі Зеленського.

Як повідомлялося, у відеозверненні до Порошенко Зеленський висунув вимогу звернутися до 1/3 громадян України і публічно сказати, що дебати пройдуть не з «маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з «ватником», не з малоросом, не з бидлом і не з клоуном, а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським».

Як повідомлялося, Порошенко прийняв виклик Зеленського на дебати на «Олімпійському», але підкреслив, що дебати — це не шоу, яке відбувається на стадіоні. Він також зазначив, що правила дебатів прописані в Законі «Про вибори Президента» і можуть проходити на базі Громадського телебачення з трансляцією по всім телеканалам для десятків мільйонів людей.

Як встановлює стаття 62 Закону «Про вибори Президента», теледебати проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин. Теледебати транслюються на Першому національному каналі Національної телекомпанії України та Першому каналі Національної радіокомпанії України та можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення. Кандидати на пост Президента України беруть участь в теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь в теледебатах або неможливості його участі у них виділений для теледебатів час надається іншому кандидату на пост Президента України для проведення передвиборної агітації.

В афіші заходів на НСК «Олімпійський» на 19 квітня анонсовано проведення Київської міжнародної книжкової ярмарки «Медвін. Книжковий світ».