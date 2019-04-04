Дебати Зеленський VS Порошенко: Політологи пояснили, чому їх проведення малоймовірно

Дебати на стадіоні між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським малоймовірні, незважаючи на публічну демонстрацію готовності до них обох. Занадто багато причин для їх зриву. Про це в коментарі для InfoResist розповіли політолог та соціолог Віктор Небоженко, політолог Володимир Фесенко та політичний експерт Тарас Чорновіл.

На думку першого, ніяких дебатів не буде, оскільки проведення таких заходів обдумуються у стратегії виборчої кампанії, заздалегідь розуміючи, хто є основним суперником.

«Петро Олексійович розраховував, що основним супротивником буде Тимошенко. Вони обидва рівні за своєю потужністю. А виявилося, що його супротивник — це Зеленський. Порошенко виграє будь-які дебати, тому що він досвідчений політик багато років, він потужний демагог, він ритор не поганий. Він непогано вміє боротися. І прекрасно знає політичну риторику. Але проблема в тому, що йому ж ніхто не вірить», — сказав він.

Небоженко вважає, що чинного президента більше не з чим виходити до виборця.

«Він знову буде говорити про мову, про безвиз і т. д. Але це все сказано в процесі. Тобто їм насправді не має з чим іти до виборця. Пропозиції від Банкової і Порошенко відкритих дебатів говорить про те, що політ консультанти президента не знайшли ще якусь диво-зброю, яка могла б підняти електорати в їх користь. Ось в чому проблема. Розумієте? Проблему дебатів, потрібно було починати десь місяці 3 назад, для того щоб привчити людей до цієї речі. А зараз тим, хто вже прийняли рішення за Зеленського, не зроблять, не змінять свого вибору тільки на підставі того, що у кого-то був краватка краще, хтось більше, а хтось менше. Нічого це не дасть. Теледебати, як і програми, давно вже не є цінністю українського виборця», — додав він.

На питання про те, чи може Він уявити собі дебати на стадіоні, зайнятій людьми, експерт відповідає негативно.

«Кажуть, що безпеку президента в небезпеці через дебатів. Ні, реально, якщо вирівнювати їх умови для дебатів то це, будь ласка. Президент купує квиток на черговий «95 квартал» де-небудь у Вінниці чи в Кривому Розі і виходить на сцену і відкрито проводить щось типу батл, батл в дотепності, в глибині проблем із Зеленським. Ось це рівні умови. Всі. І безпеку можна зробити. Ось. А стадіон — це звичайно не серйозно. І тим більше після того, коли Порошенко сказав, що дебати — це «собачі бої». Я ж добре пам’ятаю, він тоді відмовився. То як зараз змусити іншого брати участь у цих собачих боях. Розумієте? Тобто треба було раніше, треба було заносити це в стратегію. Це ж зрозуміло, що якщо ти переизбираешься на другий термін, то дебати це для тебе дуже важливо. І ти повинен був закласти їх у виборчу кампанію. Що «всі, будь-хто, хто б не переміг у другому турі разом зі мною, я виступаю на дебатах. У мене такі й такі-то аргументи». Ось. А він згадав про дебати, коли вже ніяких аргументів немає. Це типу давай поговоримо», — вважає аналітик.

На його думку, «живу» дискусію замінить обмін думками щодо тих чи інших проблемах держави на телеканалах або в YouTube.

«Той сказав, цей сказав. Так часто робиться. Або, як тоді довелося Тимошенко, вийти на дебати, стояти однією і щось говорити. Але це теж буде принизливо для людини, яка вважає себе господарем країни. Тобто дебати — це спроба змінити порядок денний і увагу населення до цієї теми. Але нічого не вийде. За два тижні порядок денний не змінюється. Я не знаю такого. Я сам брав участь в усіх можливих виборах, але я собі не уявляю. Він точно може сказати «давайте не поїдемо на передову і запитаємо у солдатів АТО». Це ось приблизно такого типу. Або «давайте поклянемося перед томосом, ви, Зеленський і я». Або, хто знає краще українську мову. Або, хто правильно хреститься. Це ось з такого. Це хороші аргументи при обговоренні, але це політичний креатив, він не принесе нічого. Але навіть, якщо дебати відбудуться, то це вони ніяк не позначаться на виборцях.

У тому, що дебати відбудуться, не впевнений і Фесенко, хоча він і визнає, що за формою відповідь Порошенка виглядає гідно.

«Тема дебатів ще не закрита. Я думаю, це тільки початок можливих переговорів, і я поки не впевнений в тому, що ці переговори завершаться результативно. Тому що тут дуже багато підводних каменів. Я нагадаю, Зеленський говорив про проходження експертизи і т. д. От цікаво, чи погодиться Петро Олексійович чи ні? Насправді, я думаю, що зараз, швидше за все президентська команда буде йти на більшу частину, може бути не на всі, але на виконання більшої частини умов, лише б дебати відбулися. Для них дебати — це, скажімо так, один з останніх козирів. З не багатьох переваг, які вони можуть використовувати. Тому вони максимально будуть намагатися все-таки витягнути Зеленського на дебати, погоджуючись навіть на більшу частину його умов. Але все-одно підводних каменів дуже багато. Зокрема, це, наприклад, питання наповнення аудиторії. Якщо стадіон, то, як буде формуватися аудиторія?», — задається питанням він.

У вільному доступі, вважає експерт, зацікавлена президентська команда.

«Або, скажімо так, під виглядом вільного доступу намагатимуться по максимуму заповнити своїми фанатами. Природно в цьому буде зацікавлена команда Зеленського. І ось тут можуть виникнути дуже серйозні проблеми. Плюс додаткові, начебто приватні умови. Так чи інакше, тема дебатів — це питання узгодження позицій та інтересів обох команд. І думаю, що тут ще проблем більш ніж достатньо. Тому у мене немає повної впевненості, що дебати відбудуться. Хоча ймовірність їх зараз стала дещо вище», — додає він.

Причому Фесенко вважає, що неважливо, хто виступив з пропозицією перший і як відповів другий.

«Тут питання саме як буде здійснюватися робота з масовкою. Ось тут я б, між іншим, попередив би команду Зеленського від шапкозакидання. Тому що, судячи по першому туру у Порошенка, з масовкою вони вміють працювати і вміють працювати з мережами. Тобто набрати людей на стадіон вони зможуть. Не все так просто. Тому, звичайно, це був красивий хід з боку Зеленського, але їм потрібно враховувати, що у Порошенка можуть на це відповісти. Власне, ось вже є згода, а якщо є згода, то значить, сітка Березенко готова наповнити цю аудиторію», — зазначив експерт.

При цьому він нагадав, що Порошенко нічого не відповів на інші умови опонента. Зокрема, про можливість медобстеження. Дана обставина може стати причиною того, що Зеленський заявить, що Порошенко зробив все, щоб не брати участь у дебатах.

У свою чергу Тарас Чорновіл звертає увагу, що «заявка» Зеленського була зроблена таким чином, щоб Порошенко гарантовано відмовився.

«Коли я дивився вчора цей ролик Зеленського, він постановочний, зрозуміло, його придумали, відповідні технології, але я ж бачив завдання в цьому ролику. Перше, похорохориться, показати себе дуже крутим, дуже мудро, дуже поважним, серйозним. Але другий момент, який у ньому аж випирав, це те, що знайшли спосіб, як уникнути, відбитися від дебатів. Тому що побачили, що штаб Порошенко зробив ставку на цей момент, Зеленський боїться дебатів і вирішили піти ва-банк. Мовляв, викликати самим Порошенко, хоча виклик вже був від нього. Але надія була одна, що сама форма виклику, така зухвала, нахабна, зневажлива, що вона викличе відторгнення Порошенко, обурення і небажання відповідати взагалі. Тобто, що Порошенко проігнорує і буквально через ці 24 години, які вони оголосили, плюс надія була на бюрократичність і неповороткість штабу. Що все це закінчиться тим, що рівно через добу вони скажуть: «А ми ж хотіли, ми не хотіли їх якісь номенклатурні дебати, а справжні народні. А він побоявся. Ось хто справжній боягуз, а хто ні». А не спрацювало. Порошенко прийняв варіант цих дебатів», — зазначає він.

На його думку, Порошенко без праці і пошуку приводів міг відмовитися.

«Привід у Порошенка міг бути. Він міг сказати: «У нас вже є запрошення. У нас вже є законний спосіб дебатів, а це щось незаконне». Але сталося по-іншому. Я зараз думаю, що тепер самий складний момент для Зеленського, тому що потрібно відповідати за свої слова. Так, звичайно, там можуть хотіти, щоб зробити це все в стилі «улюлюкання». Тобто ми можемо підтягнути своїх людей масово до стадіону. За добу знайти людей, забезпечити Нацкорпус, Нацдружины, які б простежили, щоб там основна маса була наших, щоб там не були чужі. Щоб вони, коли тільки буде виступати Порошенко «улюлюкали», а коли буде виступати Зеленський, щоб всі аплодували. І таким чином перетворити їх на щось протилежне. Але такого не дозволить вже ЦВК і правильно зробить», — зауважив експерт.

Чорновіл стверджує, що Порошенко може піти на виконання всіх вимог Зеленського та висунути свої.

«Для початку, керівники обох штабів повинні зустрітися з керівництвом громадського мовника і на засіданні узгодити перше: яким чином там будуть присутні люди, на стадіоні? Далі 100% регламент. Якщо там будуть питання від експертів, то повинні бути визначені експерти. Друге, одна і друга команда має зараз узгодити низку питань. Зеленський поставив питання про те, щоб провести медогляд, провести наркологічні перевірки, немає алкоголю і наркотиків у крові. Та заради бога. Правда, я не розумію, до кого він звертався з цим. Може він для себе це казав, тому що про нього чутки є. Про Порошенка таких чуток не було, не помічений», — вважає він.

У свою чергу, команді Порошенко слід виставити відповідні вимоги, — вважає аналітик.

«Кандидат повинен відповідати на питання без зовнішніх джерел: без записів, без нотаток, сам особисто. І ось такий формат може продиктувати, скажімо, команда президента. Я хочу побачити, який стан Зеленського, який відмовлявся від дуже м’якого формату, який проводить громадський мовник в студії і пропонує формат, який виявиться для нього гіршим. Ось це називається «не клич лихо, поки тихо». Піти на дебати, я думаю, все-таки Зеленський побоїться. А не піти? Тоді він отримує обов’язковий програш», — додав він.

Втім, все це вважає експерт, навряд чи позначиться на електоральних перевагах.

«Розумієте, для більшості виборців, вони зациклені вже на своїх кандидатів, вони не хочуть чути жодних аргументів, вони знайдуть якісь пояснення. Якщо зараз Зеленський, зробивши такий публічний виклик, не піде, то пояснення для його виборців буде знайти важко. Ті, хто за нього і так проголосували в першому турі, більшість проголосують і в другому. Але йому необхідно розширення. Тих, хто проголосували, недостатньо. Я не буду говорити про електоральний результат, але Порошенко отримав від Зеленського просто колосальний подарунок. Він міг на нього не відреагувати і програти, але зараз він поки що у виграші», — резюмував Тарас Чорновіл.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський записав відеозвернення до нинішнього глави держави, в якому повідомив про свій намір брати участь у дебатах, але при виконанні Порошенко ряду умов. Зокрема, шоумен хоче, щоб дебати відбулися на НСК «Олімпійський» у прямому ефірі. Порошенко виклик прийняв. Пізніше координатор штабу шоумена Олександр Корнієнко вимагав виконання всіх вимог, озвучених у ролику Зеленського.