Ведучий Сергій Притула запропонував свою кандидатуру на роль модератора теледебатів

Відомий шоу-мен та телеведучий Сергій Притула запропонував свою кандидатуру на роль модератора теледебатів між кандидатами на пост президента України.

Про це він заявив на своїй сторінці у “Фейсбук”.

“Штабах обох кандидатів повідомляю, що вісь у ці дні я на гастролях: 4.04 – Запоріжжя. 6.04 – Дніпро. 7.04 – Жовті Води. 8.04 – Прилуки. 13.04 – Ізяслав. 14.04 – Нетішин. 16,17.04 – Львів. У будь-який інший день можу попрацювати модератором на дебатах. На безоплатній основі. Мій номер є в обох. Де НСК “Олімпійський” я знаю.

Свистіть, якщо що. UPD.Будьте готові, що запитаю чий Крим”, – написав він. Нагадаємо, у ЦВК прокоментували дебати на “Олімпійському”.