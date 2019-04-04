У Києві перейменували вулицю на честь Маккейна

Київрада ухвалила рішення про перейменування вулиці Івана Кудрі в центрі столиці на честь покійного сенатора США Джона Маккейна.

За словами секретаря Київради Володимира І.прокопіва, американський сенатор активно відстоював інтереси України, а також надавав підтримку підтримував її прагнення жити в демократичній державі. Також він неодноразово відвідував Донбас.

Він зазначив, що Київрада зареєстрував петицію про перейменування, а також звернення від громадських організацій та місцевих жителів.

«Тому цілком логічно, що Київрада назвала одну з вулиць на його честь», — повідомив секретар.

Відповідне рішення підтримав 71 депутат Київради.