В лікарні Харкова помер бойовий офіцер з позивним Говерла

У Харківській лікарні помер військовослужбовець ЗСУ, офіцер Олександр Болотенко з позивним Говерла. Трагедія сталася 2 квітня.

Про це повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Капітан Болотенко був заступником командира 1 батальйону з тилу 54 окремої механізованої бригади. Подався на Донбас на захист країни від окупантів добровольцем навесні 2015 року, передали в Пустомитівській РДА на сторінці в Facebook.

Олександр народився 15 липня 1978 року в селі Калинівка Іванівського району Одеської області. У 1984 році його сім’я переїхала на постійне місце проживання в село Басівка у Львівській області.

Після закінчення 1995 році Годовицкой середньої школи він вступив на навчання в Одеський військовий інститут Сухопутних військ. Потім служив у напрямку 6 років в Яворівський дивізії.

Відзначається, що в зону бойових дій на Донбасі у складі його роти половина бійців — вихідці з Донецької та Луганської областей.

Болотенко на фронті виконував бойові завдання у місті Золоте, Станиці Луганської, Луганське, Троїцьке, Попасна.

«Останні місяці служив у Попасній Луганської області, де і закінчив свою бойову славу. Олександр був на передовій і пройшов всю лінію фронту», — йдеться в повідомленні.

Вдома його чекали мати Ольга, батько Олександр і дочка Юлія.

У коментарях до повідомлення українці сумують про смерть офіцера на Донбасі і висловлюють співчуття його рідним і близьким:

«Один Говерла, спочивай з миром, побратими завжди тебе будуть пам’ятати. Земля хай буде пухом і вічна пам’ять справжньому синові і героєві своєї країни;

Щирі співчуття рідним! Спасибі за сина! Герої не вмирають! Слава Україні!

Вічна пам’ять! Блаженний спокій! Нехай земля буде йому пухом! Співчуваю!

Непоправна втрата! Земля пухом

Мій чудовий учень, нехай земля тобі буде пухом…»