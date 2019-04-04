Коломойський розповів, коли саме він дізнався про рішення Зеленського балотуватися на пост президента

Шоумен Володимир Зеленський прийняв рішення брати участь в президентських перегонах самостійно, ще в 2017 році, через двох років зйомок у шоу “Слуга народу”, про що сповістив партнерів по бізнесу і рідних. Про це бізнесмен Ігор Коломойський розповів в інтерв’ю ізраїльській газеті Макоггіѕһоп.

“Я не був частиною цього, але я вважаю, що ця ідея прийшла в голову Зеленському в 2015 році, коли серіал тільки починався, і в 2017 році він повідомив мені, що збирається балотуватися на пост президента. Я сказав йому: ти божевільний. Потім подумав, чому б ні? Я запитав: Ти вже раніше про це думав? Чому ти не сказав мені? Він відповів, що навіть не сказав своїй дружині і батькам про це, інакше вони б вже інакше на це дивилися”, – розповів Коломойський.

Він зазначив, що у кандидата в президенти, який виграв перший тур президентських виборів, залишається ще кілька років роботи за контрактом з великим телеканалом. Бізнесмен додав, що його умови у випадку обрання Зеленського президентом України, доведеться переглянути. “У Зеленського підписаний контракт з “1 + 1″ до 2022 року. Але якщо він виграє і стане президентом, нам доведеться подумати про те, як діяти далі. Зеленський – Майкл Джордан і Леброн Джеймс українського телебачення”, – зазначив Коломойський. Також бізнесмен і відомий у всьому світі меценат додав, що Володимир Зеленський “стовідсотковий єврей”.

Сам Зеленський відмовився коментувати виданню своє походження, а його радник Дмитро Разумков повідомив, що етнічна приналежність кандидатів в Україні не має значення – “це толерантне держава, де до всіх ставляться однаково”. Раніше ми повідомляли, що екс-співвласник “Приватбанку” Ігор Коломойський очікує “правову оцінку та компенсацію” у справі націоналізації банку в разі програшу Петра Порошенка на виборах президента України.

Вчора, 3 березня, команда Володимира Зеленського викликала Петра Порошенка на дебати і запустила на сторінці в Facebook зворотний відлік.